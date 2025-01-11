https://ria.ru/20250111/vsu-1993253967.html

ВСУ несут значительные потери из-за некачественных боеприпасов, пишут СМИ

ВСУ несут значительные потери из-за некачественных боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2025

ВСУ несут значительные потери из-за некачественных боеприпасов, пишут СМИ

Украинские войска несут значительные потери из-за использования некачественных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, пишет украинское издание... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T13:34:00+03:00

2025-01-11T13:34:00+03:00

2025-01-11T15:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

алексей гончаренко

рустем умеров

вооруженные силы украины

укроборонпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:255:2047:1406_1920x0_80_0_0_fe521d59b34aa4cc35a3afd75ef0400e.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинские войска несут значительные потери из-за использования некачественных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, пишет украинское издание "Страна.uа" со ссылкой на главу центра поддержки аэроразведки ВСУ Марию Берлинскую. "Большая часть потерь наших военных — из-за некачественных боеприпасов и СВУ. В лучшем случае людям отрывает руки, обжигает лицо, слепнут", — заявила активистка.В конце ноября украинское Госбюро расследований возбудило уголовное дело из-за поставок в армию бракованных 120-миллиметровых мин производства госконцерна "Укроборонпром". Кроме того, как сообщила журналистка Юлия Кириенко-Меринова, партия мин калибра 82 миллиметра тоже оказалась бракованной.В Минобороны Украины заявили, что причиной внештатной детонации мин могут быть некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения. В начале декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил об изъятии партии в 150 тысяч мин и в очередной раз призвал уйти в отставку военное руководство и министра обороны Рустема Умерова. Среди других причин он называл отсутствие на фронте должного количества боеприпасов и плачевное положение украинских войск.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250111/ukraina-1993218175.html

https://ria.ru/20250111/ukraina-1993227724.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, алексей гончаренко, рустем умеров, вооруженные силы украины, укроборонпром, верховная рада украины