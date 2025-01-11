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ВСУ несут значительные потери из-за некачественных боеприпасов, пишут СМИ
ВСУ несут значительные потери из-за некачественных боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2025
ВСУ несут значительные потери из-за некачественных боеприпасов, пишут СМИ
Украинские войска несут значительные потери из-за использования некачественных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, пишет украинское издание... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T13:34:00+03:00
2025-01-11T13:34:00+03:00
2025-01-11T15:08:00+03:00
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рустем умеров
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинские войска несут значительные потери из-за использования некачественных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, пишет украинское издание "Страна.uа" со ссылкой на главу центра поддержки аэроразведки ВСУ Марию Берлинскую. "Большая часть потерь наших военных — из-за некачественных боеприпасов и СВУ. В лучшем случае людям отрывает руки, обжигает лицо, слепнут", — заявила активистка.В конце ноября украинское Госбюро расследований возбудило уголовное дело из-за поставок в армию бракованных 120-миллиметровых мин производства госконцерна "Укроборонпром". Кроме того, как сообщила журналистка Юлия Кириенко-Меринова, партия мин калибра 82 миллиметра тоже оказалась бракованной.В Минобороны Украины заявили, что причиной внештатной детонации мин могут быть некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения. В начале декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил об изъятии партии в 150 тысяч мин и в очередной раз призвал уйти в отставку военное руководство и министра обороны Рустема Умерова. Среди других причин он называл отсутствие на фронте должного количества боеприпасов и плачевное положение украинских войск.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250111/ukraina-1993218175.html
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ВСУ несут значительные потери из-за некачественных боеприпасов, пишут СМИ
Солдатам ВСУ отрывает руки и обжигает лицо из-за некачественных боеприпасов