Рейтинг@Mail.ru
ВСУ несут значительные потери из-за некачественных боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 11.01.2025 (обновлено: 15:08 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/vsu-1993253967.html
ВСУ несут значительные потери из-за некачественных боеприпасов, пишут СМИ
ВСУ несут значительные потери из-за некачественных боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2025
ВСУ несут значительные потери из-за некачественных боеприпасов, пишут СМИ
Украинские войска несут значительные потери из-за использования некачественных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, пишет украинское издание... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T13:34:00+03:00
2025-01-11T15:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
алексей гончаренко
рустем умеров
вооруженные силы украины
укроборонпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:255:2047:1406_1920x0_80_0_0_fe521d59b34aa4cc35a3afd75ef0400e.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинские войска несут значительные потери из-за использования некачественных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, пишет украинское издание "Страна.uа" со ссылкой на главу центра поддержки аэроразведки ВСУ Марию Берлинскую. "Большая часть потерь наших военных — из-за некачественных боеприпасов и СВУ. В лучшем случае людям отрывает руки, обжигает лицо, слепнут", — заявила активистка.В конце ноября украинское Госбюро расследований возбудило уголовное дело из-за поставок в армию бракованных 120-миллиметровых мин производства госконцерна "Укроборонпром". Кроме того, как сообщила журналистка Юлия Кириенко-Меринова, партия мин калибра 82 миллиметра тоже оказалась бракованной.В Минобороны Украины заявили, что причиной внештатной детонации мин могут быть некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения. В начале декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил об изъятии партии в 150 тысяч мин и в очередной раз призвал уйти в отставку военное руководство и министра обороны Рустема Умерова. Среди других причин он называл отсутствие на фронте должного количества боеприпасов и плачевное положение украинских войск.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250111/ukraina-1993218175.html
https://ria.ru/20250111/ukraina-1993227724.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:145:2047:1680_1920x0_80_0_0_c6aafdff2935bbe9eb0773c812bf5844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, алексей гончаренко, рустем умеров, вооруженные силы украины, укроборонпром, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Укроборонпром, Верховная Рада Украины
ВСУ несут значительные потери из-за некачественных боеприпасов, пишут СМИ

Солдатам ВСУ отрывает руки и обжигает лицо из-за некачественных боеприпасов

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинские войска несут значительные потери из-за использования некачественных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, пишет украинское издание "Страна.uа" со ссылкой на главу центра поддержки аэроразведки ВСУ Марию Берлинскую.
"Большая часть потерь наших военных — из-за некачественных боеприпасов и СВУ. В лучшем случае людям отрывает руки, обжигает лицо, слепнут", — заявила активистка.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Беженец рассказал, что ВСУ в Часовом Яре употребляют наркотики
Вчера, 02:45
В конце ноября украинское Госбюро расследований возбудило уголовное дело из-за поставок в армию бракованных 120-миллиметровых мин производства госконцерна "Укроборонпром". Кроме того, как сообщила журналистка Юлия Кириенко-Меринова, партия мин калибра 82 миллиметра тоже оказалась бракованной.
В Минобороны Украины заявили, что причиной внештатной детонации мин могут быть некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения.
В начале декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил об изъятии партии в 150 тысяч мин и в очередной раз призвал уйти в отставку военное руководство и министра обороны Рустема Умерова. Среди других причин он называл отсутствие на фронте должного количества боеприпасов и плачевное положение украинских войск.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Пленный рассказал, как ВСУ обманывают родственников погибших и пропавших
Вчера, 07:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоРустем УмеровВооруженные силы УкраиныУкроборонпромВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала