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Подполье сообщило об ударе по центру пополнения ВСУ в Полтавской области - РИА Новости, 11.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:30 11.01.2025 (обновлено: 12:08 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/vsu-1993244234.html
Подполье сообщило об ударе по центру пополнения ВСУ в Полтавской области
Подполье сообщило об ударе по центру пополнения ВСУ в Полтавской области - РИА Новости, 11.01.2025
Подполье сообщило об ударе по центру пополнения ВСУ в Полтавской области
Один из центров, где ВСУ получают пополнение, мог попасть под ракетный удар в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T11:30:00+03:00
2025-01-11T12:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Один из центров, где ВСУ получают пополнение, мог попасть под ракетный удар в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. &quot;Утром прилетело в Полтавской области, по косвенным данным (десяток тяжело раненных притащили в городскую больницу, выселив гражданских больных), прилетело в место, являющееся одним из многих центров, где разбитые на фронте подразделения получают пополнение. В том числе иностранных военных в качестве командиров&quot;, — сказал он.Кроме того, по словам собеседника агентства, ночью удары наносились по району складов автосборочного завода в Кременчуге Полтавской области, а также по военным аэродромам — в Мартыновке в Николаевской области, в Канатово и Александрии в Кировоградской, по закрытому аэропорту в пригороде Черкасс. В городе Буча в Киевской области поражено скопление бронетехники, а в Кривом Роге взрывы гремели в микрорайоне "95-й квартал".В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, полтавская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по центру пополнения ВСУ в Полтавской области

Лебедев: в Полтавской области могли поразить один из центров пополнения ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой российский истребитель Су-35, задействованный в специальной военной операции
Многоцелевой российский истребитель Су-35, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой российский истребитель Су-35, задействованный в специальной военной операции
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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Один из центров, где ВСУ получают пополнение, мог попасть под ракетный удар в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«

"Утром прилетело в Полтавской области, по косвенным данным (десяток тяжело раненных притащили в городскую больницу, выселив гражданских больных), прилетело в место, являющееся одним из многих центров, где разбитые на фронте подразделения получают пополнение. В том числе иностранных военных в качестве командиров", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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Кроме того, по словам собеседника агентства, ночью удары наносились по району складов автосборочного завода в Кременчуге Полтавской области, а также по военным аэродромам — в Мартыновке в Николаевской области, в Канатово и Александрии в Кировоградской, по закрытому аэропорту в пригороде Черкасс. В городе Буча в Киевской области поражено скопление бронетехники, а в Кривом Роге взрывы гремели в микрорайоне "95-й квартал".
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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