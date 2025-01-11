https://ria.ru/20250111/vsu-1993244234.html

Подполье сообщило об ударе по центру пополнения ВСУ в Полтавской области

Подполье сообщило об ударе по центру пополнения ВСУ в Полтавской области - РИА Новости, 11.01.2025

Подполье сообщило об ударе по центру пополнения ВСУ в Полтавской области

Один из центров, где ВСУ получают пополнение, мог попасть под ракетный удар в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T11:30:00+03:00

2025-01-11T11:30:00+03:00

2025-01-11T12:08:00+03:00

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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Один из центров, где ВСУ получают пополнение, мог попасть под ракетный удар в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Утром прилетело в Полтавской области, по косвенным данным (десяток тяжело раненных притащили в городскую больницу, выселив гражданских больных), прилетело в место, являющееся одним из многих центров, где разбитые на фронте подразделения получают пополнение. В том числе иностранных военных в качестве командиров", — сказал он.Кроме того, по словам собеседника агентства, ночью удары наносились по району складов автосборочного завода в Кременчуге Полтавской области, а также по военным аэродромам — в Мартыновке в Николаевской области, в Канатово и Александрии в Кировоградской, по закрытому аэропорту в пригороде Черкасс. В городе Буча в Киевской области поражено скопление бронетехники, а в Кривом Роге взрывы гремели в микрорайоне "95-й квартал".В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, полтавская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины