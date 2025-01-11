Подполье сообщило об ударе по центру пополнения ВСУ в Полтавской области
Лебедев: в Полтавской области могли поразить один из центров пополнения ВСУ
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой российский истребитель Су-35, задействованный в специальной военной операции
Многоцелевой российский истребитель Су-35, задействованный в специальной военной операции
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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Один из центров, где ВСУ получают пополнение, мог попасть под ракетный удар в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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"Утром прилетело в Полтавской области, по косвенным данным (десяток тяжело раненных притащили в городскую больницу, выселив гражданских больных), прилетело в место, являющееся одним из многих центров, где разбитые на фронте подразделения получают пополнение. В том числе иностранных военных в качестве командиров", — сказал он.
Кроме того, по словам собеседника агентства, ночью удары наносились по району складов автосборочного завода в Кременчуге Полтавской области, а также по военным аэродромам — в Мартыновке в Николаевской области, в Канатово и Александрии в Кировоградской, по закрытому аэропорту в пригороде Черкасс. В городе Буча в Киевской области поражено скопление бронетехники, а в Кривом Роге взрывы гремели в микрорайоне "95-й квартал".
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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