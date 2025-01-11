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Во Франции неожиданно отреагировали на возможную встречу Путина с Трампом - РИА Новости, 11.01.2025
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16:38 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/vstrecha-1993269386.html
Во Франции неожиданно отреагировали на возможную встречу Путина с Трампом
Во Франции неожиданно отреагировали на возможную встречу Путина с Трампом - РИА Новости, 11.01.2025
Во Франции неожиданно отреагировали на возможную встречу Путина с Трампом
Читатели Le Figaro активно обсуждают сообщения о подготовке встречи избранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T16:38:00+03:00
2025-01-11T16:38:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают сообщения о подготовке встречи избранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным."Макрон должен был так поступить еще много лет назад", — написал комментатор с ником humanos14."Зачем говорить, что американцы главные сторонники Украины, если Европа потратила на них намного больше?" — задался вопросом pepsi27."Здравый смысл и стремление к миру. Ни капли "мейнстримной" и ориентированной на войну идеологии наших европейских "лидеров", — отметил Espérance inespérée."Обожаю эту фразу про "помощь Украине", США не помогали Украине, без США там не было бы переворота в 2014 году, не было бы накачки оружием, не было бы восьмилетних бомбардировок Донбасса, они уничтожили сотни тысяч украинцев, чтобы продавать сланцевый СПГ в Европу... Они не помогли Украине", — возмутился один из читателей."Кто бы ни предпринял необходимые шаги, чтобы остановить эту бойню, поступит правильно — неважно, кто это будет, Трамп или кто-то еще", — заключил BRIDGES.В пятницу избранный президент США заявил журналистам, что идет подготовка его встречи с Путиным. Как заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов.Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В Москве считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.В декабре Путин рассказал на прямой линии, что готов к разговору и встрече с Трампом, добавив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993241628.html
https://ria.ru/20250110/tramp-1993140121.html
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в мире, владимир путин, дональд трамп, сша, украина, эммануэль макрон, европа
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Украина, Эммануэль Макрон, Европа

Во Франции неожиданно отреагировали на возможную встречу Путина с Трампом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают сообщения о подготовке встречи избранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.
"Макрон должен был так поступить еще много лет назад", — написал комментатор с ником humanos14.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
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"Зачем говорить, что американцы главные сторонники Украины, если Европа потратила на них намного больше?" — задался вопросом pepsi27.
"Здравый смысл и стремление к миру. Ни капли "мейнстримной" и ориентированной на войну идеологии наших европейских "лидеров", — отметил Espérance inespérée.
"Обожаю эту фразу про "помощь Украине", США не помогали Украине, без США там не было бы переворота в 2014 году, не было бы накачки оружием, не было бы восьмилетних бомбардировок Донбасса, они уничтожили сотни тысяч украинцев, чтобы продавать сланцевый СПГ в Европу... Они не помогли Украине", — возмутился один из читателей.
«
"Кто бы ни предпринял необходимые шаги, чтобы остановить эту бойню, поступит правильно — неважно, кто это будет, Трамп или кто-то еще", — заключил BRIDGES.
В пятницу избранный президент США заявил журналистам, что идет подготовка его встречи с Путиным. Как заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов.
Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В Москве считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
В декабре Путин рассказал на прямой линии, что готов к разговору и встрече с Трампом, добавив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Слова Трампа о Путине вызвали неожиданную реакцию на Украине
10 января, 15:44
 
В миреВладимир ПутинДональд ТрампСШАУкраинаЭммануэль МакронЕвропа
 
 
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