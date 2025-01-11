Рейтинг@Mail.ru
Врач назвал самую полезную для здоровья баню - РИА Новости, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/vrach-1993219242.html
Врач назвал самую полезную для здоровья баню
Врач назвал самую полезную для здоровья баню - РИА Новости, 11.01.2025
Врач назвал самую полезную для здоровья баню
Хамам из-за деликатного воздействия могут посещать почти все, при этом у русской бани и сауны - больше ограничений, сообщил РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T03:09:00+03:00
2025-01-11T03:09:00+03:00
общество
андрей тяжельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989468144_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_961301c50176f4a2131d5644f2bc1422.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Хамам из-за деликатного воздействия могут посещать почти все, при этом у русской бани и сауны - больше ограничений, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. "Сауна и русская баня оказывают тонизирующее воздействие. Хамам - в большей степени релаксирующее, температура достигает максимум 45-55 градусов. Из-за деликатного воздействия посещать его можно почти всем", - рассказал Тяжельников. Врач отметил, что для посещения русской бани или сауны - больше ограничений. "В горячем воздухе бани тяжело дышать даже полностью здоровым людям. Жара дает ощутимую нагрузку, пульс учащается как при интенсивной тренировке. Поэтому следует относиться с осторожностью к таким стрессовым процедурам и выбирать для себя вариант в соответствии с особенностями здоровья и состояния", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250110/dieta-1993035649.html
https://ria.ru/20250106/travmy-1992626378.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989468144_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_326343f737f1161fab08324c63aa0855.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, андрей тяжельников
Общество, Андрей Тяжельников
Врач назвал самую полезную для здоровья баню

Врач Тяжельников: хамам из-за деликатного воздействия могут посещать почти все

© iStock.com / AzmanJakaМужчина наливает воду на камни в бане
Мужчина наливает воду на камни в бане - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© iStock.com / AzmanJaka
Мужчина наливает воду на камни в бане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Хамам из-за деликатного воздействия могут посещать почти все, при этом у русской бани и сауны - больше ограничений, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Сауна и русская баня оказывают тонизирующее воздействие. Хамам - в большей степени релаксирующее, температура достигает максимум 45-55 градусов. Из-за деликатного воздействия посещать его можно почти всем", - рассказал Тяжельников.
Девушка на диете - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Врач предупредила о вреде диет после новогодних праздников
Вчера, 03:19
Врач отметил, что для посещения русской бани или сауны - больше ограничений.
"В горячем воздухе бани тяжело дышать даже полностью здоровым людям. Жара дает ощутимую нагрузку, пульс учащается как при интенсивной тренировке. Поэтому следует относиться с осторожностью к таким стрессовым процедурам и выбирать для себя вариант в соответствии с особенностями здоровья и состояния", - добавил собеседник агентства.
Спортсмен во время заезда на соревнованиях по кроссу на снегоходах - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Травматолог назвал самое опасное зимнее развлечение
6 января, 03:19
 
ОбществоАндрей Тяжельников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала