https://ria.ru/20250111/vrach-1993219242.html

Врач назвал самую полезную для здоровья баню

Врач назвал самую полезную для здоровья баню - РИА Новости, 11.01.2025

Врач назвал самую полезную для здоровья баню

Хамам из-за деликатного воздействия могут посещать почти все, при этом у русской бани и сауны - больше ограничений, сообщил РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T03:09:00+03:00

2025-01-11T03:09:00+03:00

2025-01-11T03:09:00+03:00

общество

андрей тяжельников

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Хамам из-за деликатного воздействия могут посещать почти все, при этом у русской бани и сауны - больше ограничений, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. "Сауна и русская баня оказывают тонизирующее воздействие. Хамам - в большей степени релаксирующее, температура достигает максимум 45-55 градусов. Из-за деликатного воздействия посещать его можно почти всем", - рассказал Тяжельников. Врач отметил, что для посещения русской бани или сауны - больше ограничений. "В горячем воздухе бани тяжело дышать даже полностью здоровым людям. Жара дает ощутимую нагрузку, пульс учащается как при интенсивной тренировке. Поэтому следует относиться с осторожностью к таким стрессовым процедурам и выбирать для себя вариант в соответствии с особенностями здоровья и состояния", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250110/dieta-1993035649.html

https://ria.ru/20250106/travmy-1992626378.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, андрей тяжельников