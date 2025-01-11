Врач назвал самую полезную для здоровья баню
Врач Тяжельников: хамам из-за деликатного воздействия могут посещать почти все
© iStock.com / AzmanJakaМужчина наливает воду на камни в бане
© iStock.com / AzmanJaka
Мужчина наливает воду на камни в бане. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Хамам из-за деликатного воздействия могут посещать почти все, при этом у русской бани и сауны - больше ограничений, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Сауна и русская баня оказывают тонизирующее воздействие. Хамам - в большей степени релаксирующее, температура достигает максимум 45-55 градусов. Из-за деликатного воздействия посещать его можно почти всем", - рассказал Тяжельников.
Врач отметил, что для посещения русской бани или сауны - больше ограничений.
"В горячем воздухе бани тяжело дышать даже полностью здоровым людям. Жара дает ощутимую нагрузку, пульс учащается как при интенсивной тренировке. Поэтому следует относиться с осторожностью к таким стрессовым процедурам и выбирать для себя вариант в соответствии с особенностями здоровья и состояния", - добавил собеседник агентства.
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