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В Госдуме раскрыли, что НАТО делает вблизи Калининградской области - РИА Новости, 11.01.2025
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11:03 11.01.2025 (обновлено: 12:47 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/voyska-1993241512.html
В Госдуме раскрыли, что НАТО делает вблизи Калининградской области
В Госдуме раскрыли, что НАТО делает вблизи Калининградской области - РИА Новости, 11.01.2025
В Госдуме раскрыли, что НАТО делает вблизи Калининградской области
Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил о передвижении войск НАТО вблизи Калининградской области. Об этом он сказал в комментарии "Ленте.ру". По его словам, в... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T11:03:00+03:00
2025-01-11T12:47:00+03:00
в мире
калининградская область
польша
литва
нато
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил о передвижении войск НАТО вблизи Калининградской области. Об этом он сказал в комментарии "Ленте.ру". По его словам, в польском Гданьске, который находится в 50 километрах от российского региона, замечены танки. "То есть такое движение вооруженных сил вокруг Калининградской области прямо сейчас происходит, практически лязг гусениц слышен. И это не первый раз. Идет мощнейшее передвижение войск по Польше прямо сейчас", — сказал он. Накануне координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о глобальных перебросках натовской техники в Польше. По его словам, один из очевидцев прислал ему видео, запечатлевшее перевозку техники по объездной дороге Варшавы. Сам очевидец рассказал, что встретил колонну из четырех фур, предположительно с американскими бронетранспортерами MaxxPro. А его коллеги в последние четыре ночи видели в этом районе десятки таких мини-колонн. Та, что встретил собеседник Лебедева, двигалась на запад, но еще одну он заметил на краковской трассе, в относительной близости к которой находится Жешув. Там расположен транспортный хаб, через который западное вооружение поставляется на Украину.В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа высказал притязания на Калининградскую область. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Литву недружественной и враждебной страной для России.
https://ria.ru/20250111/sibiga-1993238555.html
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в мире, калининградская область, польша, литва, нато, гитанас науседа
В мире, Калининградская область, Польша, Литва, НАТО, Гитанас Науседа
В Госдуме раскрыли, что НАТО делает вблизи Калининградской области

Депутат Колесник заявил о передвижении войск НАТО вблизи Калининградской области

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТанк PT-91 "Тварды" на церемонии приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Танк PT-91 Тварды на церемонии приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Танк PT-91 "Тварды" на церемонии приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил о передвижении войск НАТО вблизи Калининградской области. Об этом он сказал в комментарии "Ленте.ру".

По его словам, в польском Гданьске, который находится в 50 километрах от российского региона, замечены танки.
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"То есть такое движение вооруженных сил вокруг Калининградской области прямо сейчас происходит, практически лязг гусениц слышен. И это не первый раз. Идет мощнейшее передвижение войск по Польше прямо сейчас", — сказал он.

Накануне координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о глобальных перебросках натовской техники в Польше.

По его словам, один из очевидцев прислал ему видео, запечатлевшее перевозку техники по объездной дороге Варшавы. Сам очевидец рассказал, что встретил колонну из четырех фур, предположительно с американскими бронетранспортерами MaxxPro. А его коллеги в последние четыре ночи видели в этом районе десятки таких мини-колонн. Та, что встретил собеседник Лебедева, двигалась на запад, но еще одну он заметил на краковской трассе, в относительной близости к которой находится Жешув. Там расположен транспортный хаб, через который западное вооружение поставляется на Украину.

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа высказал притязания на Калининградскую область. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Литву недружественной и враждебной страной для России.
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В миреКалининградская областьПольшаЛитваНАТОГитанас Науседа
 
 
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