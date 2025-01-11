В Госдуме раскрыли, что НАТО делает вблизи Калининградской области
Депутат Колесник заявил о передвижении войск НАТО вблизи Калининградской области
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТанк PT-91 "Тварды" на церемонии приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Танк PT-91 "Тварды" на церемонии приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил о передвижении войск НАТО вблизи Калининградской области. Об этом он сказал в комментарии "Ленте.ру".
По его словам, в польском Гданьске, который находится в 50 километрах от российского региона, замечены танки.
По его словам, в польском Гданьске, который находится в 50 километрах от российского региона, замечены танки.
"То есть такое движение вооруженных сил вокруг Калининградской области прямо сейчас происходит, практически лязг гусениц слышен. И это не первый раз. Идет мощнейшее передвижение войск по Польше прямо сейчас", — сказал он.
Накануне координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о глобальных перебросках натовской техники в Польше.
По его словам, один из очевидцев прислал ему видео, запечатлевшее перевозку техники по объездной дороге Варшавы. Сам очевидец рассказал, что встретил колонну из четырех фур, предположительно с американскими бронетранспортерами MaxxPro. А его коллеги в последние четыре ночи видели в этом районе десятки таких мини-колонн. Та, что встретил собеседник Лебедева, двигалась на запад, но еще одну он заметил на краковской трассе, в относительной близости к которой находится Жешув. Там расположен транспортный хаб, через который западное вооружение поставляется на Украину.
В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа высказал притязания на Калининградскую область. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Литву недружественной и враждебной страной для России.
Накануне координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о глобальных перебросках натовской техники в Польше.
По его словам, один из очевидцев прислал ему видео, запечатлевшее перевозку техники по объездной дороге Варшавы. Сам очевидец рассказал, что встретил колонну из четырех фур, предположительно с американскими бронетранспортерами MaxxPro. А его коллеги в последние четыре ночи видели в этом районе десятки таких мини-колонн. Та, что встретил собеседник Лебедева, двигалась на запад, но еще одну он заметил на краковской трассе, в относительной близости к которой находится Жешув. Там расположен транспортный хаб, через который западное вооружение поставляется на Украину.
В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа высказал притязания на Калининградскую область. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Литву недружественной и враждебной страной для России.