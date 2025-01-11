https://ria.ru/20250111/volodin-1993224476.html
Володин в Венесуэле встретился с парламентариями некоторых стран
Володин в Венесуэле встретился с парламентариями некоторых стран - РИА Новости, 11.01.2025
Володин в Венесуэле встретился с парламентариями некоторых стран
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках поездки в Венесуэлу провел встречи с парламентариями ряда стран, принимавших участие в инаугурации президента... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T05:25:00+03:00
2025-01-11T05:25:00+03:00
2025-01-11T05:25:00+03:00
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КАРАКАС, 11 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках поездки в Венесуэлу провел встречи с парламентариями ряда стран, принимавших участие в инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает пресс-служба Госдумы. "Вячеслав Володин встретился с парламентариями ряда стран и обсудил развитие сотрудничества в рамках парламентского измерения", - отметили в пресс-службе. Как уточняется в сообщении, Володин пообщался со спикером Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Родригесом, председателем Национального народного собрания Алжирской Народной Демократической Республики Брахимом Бугали, зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ван Дунмином и председателем Народной скупщины Республики Сербия Аной Брнабич. По поручению президента РФ Владимира Путина Володин представляет Россию на инаугурации Николаса Мадуро, избранного главой Венесуэлы на третий срок. Торжественная церемония инаугурации Мадуро состоялась 10 января в столице Венесуэлы городе Каракас.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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венесуэла, россия, каракас, вячеслав володин, николас мадуро, хорхе родригес, госдума рф, всекитайское собрание народных представителей, в мире
Венесуэла, Россия, Каракас, Вячеслав Володин, Николас Мадуро, Хорхе Родригес, Госдума РФ, Всекитайское собрание народных представителей, В мире
Володин в Венесуэле встретился с парламентариями некоторых стран
Володин встретился с парламентариями, принимавшими участие в инаугурации Мадуро