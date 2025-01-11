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Володин в Венесуэле встретился с парламентариями некоторых стран - РИА Новости, 11.01.2025
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05:25 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/volodin-1993224476.html
Володин в Венесуэле встретился с парламентариями некоторых стран
Володин в Венесуэле встретился с парламентариями некоторых стран - РИА Новости, 11.01.2025
Володин в Венесуэле встретился с парламентариями некоторых стран
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках поездки в Венесуэлу провел встречи с парламентариями ряда стран, принимавших участие в инаугурации президента... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T05:25:00+03:00
2025-01-11T05:25:00+03:00
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каракас
вячеслав володин
николас мадуро
хорхе родригес
госдума рф
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КАРАКАС, 11 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках поездки в Венесуэлу провел встречи с парламентариями ряда стран, принимавших участие в инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает пресс-служба Госдумы. "Вячеслав Володин встретился с парламентариями ряда стран и обсудил развитие сотрудничества в рамках парламентского измерения", - отметили в пресс-службе. Как уточняется в сообщении, Володин пообщался со спикером Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Родригесом, председателем Национального народного собрания Алжирской Народной Демократической Республики Брахимом Бугали, зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ван Дунмином и председателем Народной скупщины Республики Сербия Аной Брнабич. По поручению президента РФ Владимира Путина Володин представляет Россию на инаугурации Николаса Мадуро, избранного главой Венесуэлы на третий срок. Торжественная церемония инаугурации Мадуро состоялась 10 января в столице Венесуэлы городе Каракас.
https://ria.ru/20250111/karakas-1993223996.html
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венесуэла, россия, каракас, вячеслав володин, николас мадуро, хорхе родригес, госдума рф, всекитайское собрание народных представителей, в мире
Венесуэла, Россия, Каракас, Вячеслав Володин, Николас Мадуро, Хорхе Родригес, Госдума РФ, Всекитайское собрание народных представителей, В мире
Володин в Венесуэле встретился с парламентариями некоторых стран

Володин встретился с парламентариями, принимавшими участие в инаугурации Мадуро

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель Госдумы РФ Вячеслав Володин
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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КАРАКАС, 11 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках поездки в Венесуэлу провел встречи с парламентариями ряда стран, принимавших участие в инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает пресс-служба Госдумы.
"Вячеслав Володин встретился с парламентариями ряда стран и обсудил развитие сотрудничества в рамках парламентского измерения", - отметили в пресс-службе.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Володин провел встречу с Мадуро после его инаугурации
05:20
Как уточняется в сообщении, Володин пообщался со спикером Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Родригесом, председателем Национального народного собрания Алжирской Народной Демократической Республики Брахимом Бугали, зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ван Дунмином и председателем Народной скупщины Республики Сербия Аной Брнабич.
По поручению президента РФ Владимира Путина Володин представляет Россию на инаугурации Николаса Мадуро, избранного главой Венесуэлы на третий срок. Торжественная церемония инаугурации Мадуро состоялась 10 января в столице Венесуэлы городе Каракас.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в международном аэропорту имени Симона Боливара в Каракасе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Володин передал Мадуро поздравления Путина со вступлением в должность
Вчера, 21:16
 
ВенесуэлаРоссияКаракасВячеслав ВолодинНиколас МадуроХорхе РодригесГосдума РФВсекитайское собрание народных представителейВ мире
 
 
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