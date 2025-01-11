Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших село Шевченко в ДНР
Белоусов поздравил мотострелков 74-й бригады с освобождением села Шевченко в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Шевченко в ДНР, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Об освобождении этого населенного пункта подразделениями группировки войск "Центр" министерство сообщило в субботу.
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"В результате ваших профессиональных и решительных действий освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики. Сегодня, как и на протяжении многих лет, военнослужащие соединения с честью выполняют стоящие перед ними боевые задачи в борьбе с неонацистами, уверенно оттесняя их", – говорится в телеграмме главы российского военного ведомства.
Белоусов сообщил, что более 6000 военнослужащих соединения награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.
Министр поблагодарил командование и личный состав бригады за успешное выполнение боевых задач, верность воинскому долгу, а также выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы продолжат с честью служить России, обеспечивая безопасность и мирную жизнь её граждан.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Шевченко в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Шевченко в ДНР