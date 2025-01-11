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Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших село Шевченко в ДНР - РИА Новости, 11.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:26 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/voennye-1993253814.html
Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших село Шевченко в ДНР
Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших село Шевченко в ДНР - РИА Новости, 11.01.2025
Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших село Шевченко в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Шевченко в ДНР,... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T13:26:00+03:00
2025-01-11T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
андрей белоусов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Шевченко в ДНР, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.Об освобождении этого населенного пункта подразделениями группировки войск "Центр" министерство сообщило в субботу."В результате ваших профессиональных и решительных действий освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики. Сегодня, как и на протяжении многих лет, военнослужащие соединения с честью выполняют стоящие перед ними боевые задачи в борьбе с неонацистами, уверенно оттесняя их", – говорится в телеграмме главы российского военного ведомства.Белоусов сообщил, что более 6000 военнослужащих соединения награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.Министр поблагодарил командование и личный состав бригады за успешное выполнение боевых задач, верность воинскому долгу, а также выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы продолжат с честью служить России, обеспечивая безопасность и мирную жизнь её граждан.
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Андрей Белоусов
Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших село Шевченко в ДНР

Белоусов поздравил мотострелков 74-й бригады с освобождением села Шевченко в ДНР

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Шевченко в ДНР, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Об освобождении этого населенного пункта подразделениями группировки войск "Центр" министерство сообщило в субботу.
«
"В результате ваших профессиональных и решительных действий освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики. Сегодня, как и на протяжении многих лет, военнослужащие соединения с честью выполняют стоящие перед ними боевые задачи в борьбе с неонацистами, уверенно оттесняя их", – говорится в телеграмме главы российского военного ведомства.
Белоусов сообщил, что более 6000 военнослужащих соединения награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.
Министр поблагодарил командование и личный состав бригады за успешное выполнение боевых задач, верность воинскому долгу, а также выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы продолжат с честью служить России, обеспечивая безопасность и мирную жизнь её граждан.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Шевченко в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Шевченко в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Шевченко в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьАндрей Белоусов
 
 
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