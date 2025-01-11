https://ria.ru/20250111/voennye-1993253814.html

Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших село Шевченко в ДНР

Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших село Шевченко в ДНР - РИА Новости, 11.01.2025

Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших село Шевченко в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Шевченко в ДНР,... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T13:26:00+03:00

2025-01-11T13:26:00+03:00

2025-01-11T13:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

андрей белоусов

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Шевченко в ДНР, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.Об освобождении этого населенного пункта подразделениями группировки войск "Центр" министерство сообщило в субботу."В результате ваших профессиональных и решительных действий освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики. Сегодня, как и на протяжении многих лет, военнослужащие соединения с честью выполняют стоящие перед ними боевые задачи в борьбе с неонацистами, уверенно оттесняя их", – говорится в телеграмме главы российского военного ведомства.Белоусов сообщил, что более 6000 военнослужащих соединения награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.Министр поблагодарил командование и личный состав бригады за успешное выполнение боевых задач, верность воинскому долгу, а также выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы продолжат с честью служить России, обеспечивая безопасность и мирную жизнь её граждан.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, андрей белоусов