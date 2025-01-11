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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.01.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и двух областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T23:14:00+03:00
2025-01-11T23:14:00+03:00
2025-01-11T23:22:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и двух областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 23.07 мск, в Житомирской области - в 23.00, в Кировоградской области - в 23.13.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве, Житомирской и Кировоградской области объявили воздушную тревогу