https://ria.ru/20250111/ukraina-1993292485.html

"Зачем давать?" На Украине сделали неожиданное заявление о СВО

"Зачем давать?" На Украине сделали неожиданное заявление о СВО - РИА Новости, 11.01.2025

"Зачем давать?" На Украине сделали неожиданное заявление о СВО

Избранный президент США Дональд Трамп сократит финансирование Украины из-за неспособности ВСУ сохранить за собой территории, заявил полковник СБУ в отставке... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T22:07:00+03:00

2025-01-11T22:07:00+03:00

2025-01-11T22:07:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сократит финансирование Украины из-за неспособности ВСУ сохранить за собой территории, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу " ПолитЭксперт "."Трамп оценивает по-другому, он ведь не политик, он — бизнесмен. Он думает: а зачем деньги кидать туда, где ничего нет? Поэтому он убытки и срежет", — считает он.Как отметил офицер, ВСУ ежедневно теряют территории, а время на стороне России."Чем дальше время идет, тем больше территории теряет Украина. Зачем давать (деньги. — Прим. ред.), все равно территории теряются", — заключил Стариков.Трамп во вторник выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее он обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В Москве считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20250111/bayden-1993281853.html

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