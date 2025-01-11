На Украине хотят отменить обязательное изучение физики, биологии и химии
Минобр Украины планирует отменить обязательное изучение физики, биологии и химии
© Фото : аккаунт Минобразования Украины в сети FacebookВывеска на здании Министерства образования и науки Украины
Вывеска на здании Министерства образования и науки Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Украинское минобразования планирует сделать необязательным изучение физики, биологии и химии в старших классах, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные министерства образования Украины.
"Физика, биология и химия перестанут быть обязательными для обучения учащихся 10, 11 и 12 классов в украинских школах... Обязательными для изучения перестанут быть также зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование, география. Останутся обязательными украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физическая культура и "Защита Украины". Эти изменения будут внедрены с 2027 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным издания, украинское минобразования намерено ввести систему профильного образования, в рамках которой ученики смогут выбрать один из трех профилей обучения: языковой, общественно-гуманитарный и "физмат".
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