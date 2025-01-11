Пьяные сотрудники Черновицкого военкомата избили мужчину
Депутат Рады Дмитрук: пьяных сотрудников Черновицкого ТЦК задержали за избиение
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Украинская военная служба правопорядка задержала сотрудников военкомата Черновицкой области на западе страны, которые в состоянии алкогольного опьянения похитили и избили мужчину, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"В Черновицком ТЦК (территориальном центре комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) псы Зеленского избили похищенного на улице мужчину. На заявление выехала военная служба правопорядка. Сообщают, что практически все сотрудники ТЦК находились в состоянии алкогольного опьянения. Их задержали", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале, добавив, что ситуация, при которой работники военного комиссариата "вечно синие", стандартная.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе 2024 года сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре того же года украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.