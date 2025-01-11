https://ria.ru/20250111/ukraina-1993263295.html

Пьяные сотрудники Черновицкого военкомата избили мужчину

Пьяные сотрудники Черновицкого военкомата избили мужчину - РИА Новости, 11.01.2025

Пьяные сотрудники Черновицкого военкомата избили мужчину

Украинская военная служба правопорядка задержала сотрудников военкомата Черновицкой области на западе страны, которые в состоянии алкогольного опьянения... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T15:31:00+03:00

2025-01-11T15:31:00+03:00

2025-01-11T15:31:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Украинская военная служба правопорядка задержала сотрудников военкомата Черновицкой области на западе страны, которые в состоянии алкогольного опьянения похитили и избили мужчину, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "В Черновицком ТЦК (территориальном центре комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) псы Зеленского избили похищенного на улице мужчину. На заявление выехала военная служба правопорядка. Сообщают, что практически все сотрудники ТЦК находились в состоянии алкогольного опьянения. Их задержали", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале, добавив, что ситуация, при которой работники военного комиссариата "вечно синие", стандартная. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе 2024 года сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре того же года украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250110/ukraina-1993041703.html

https://ria.ru/20250109/kritika-1992868675.html

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в мире, украина, черновицкая область, верховная рада украины, вооруженные силы украины