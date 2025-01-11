https://ria.ru/20250111/ukraina-1993253155.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.01.2025
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога расширилась в субботу на Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T13:12:00+03:00
2025-01-11T13:12:00+03:00
2025-01-11T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Воздушная тревога расширилась в субботу на Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Кроме того тревога продолжает звучать в ранее объявленных Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Согласно данным ресурса, тревогу в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях объявили в 12.54 мск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Украина, Полтавская область
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Черкасской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу