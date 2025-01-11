https://ria.ru/20250111/ukraina-1993227724.html

Пленный рассказал, как ВСУ обманывают родственников погибших и пропавших

Пленный рассказал, как ВСУ обманывают родственников погибших и пропавших - РИА Новости, 11.01.2025

Пленный рассказал, как ВСУ обманывают родственников погибших и пропавших

Пленный украинский военнослужащий из 53-й отдельной механизированной бригады Иван Анода рассказал на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, что... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T07:04:00+03:00

2025-01-11T07:04:00+03:00

2025-01-11T07:04:00+03:00

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ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий из 53-й отдельной механизированной бригады Иван Анода рассказал на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, что представители украинских воинских частей и военкоматов обманывают родственников погибших и пропавших, чтобы не выплачивать компенсации за них. Анода рассказал, что представители территориальных центров комплектования (военкоматов), а также в воинских частях, говорят, что военнослужащий находится на позиции, и как выйдет с нее свяжется с родными. "Вот у меня в селе пацан, мы его уже после меня забрали. У него отец инвалид, левой ноги нет, но его все равно забрали. И он пропал, никто не знает где. Сестра его уже ездила в военкомат, военком сказал обращаться в часть. В части сказали, что он на позиции не переживайте. Кто-то в интернете по фамилии начал искать и узнал, что он живой и находится в плену. Так вот, кто убитый, кто в плену - все находятся на позиции (сообщают родственникам в ТЦК и в воинских частях - ред.) ", - сказал пленный. По его словам, если бы его самого убили или он пропал бы без вести, родственникам должны выплатить компенсацию, но по факту просто скажут, что он находится на позиции и с ним "все хорошо".

https://ria.ru/20240518/ukraina-1946831368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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