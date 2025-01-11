https://ria.ru/20250111/ukraina-1993222882.html

Украинские военные ели кофе на позициях под Курахово

Украинские военные ели кофе на позициях под Курахово - РИА Новости, 11.01.2025

Украинские военные ели кофе на позициях под Курахово

Украинские военнослужащие ели кофе на позициях под Курахово в ДНР из-за отсутствия снабжения и голода, рассказал РИА Новости штурмовик из отряда "Борз" 110-й... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T04:51:00+03:00

2025-01-11T04:51:00+03:00

2025-01-11T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

красногоровка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Украинские военнослужащие ели кофе на позициях под Курахово в ДНР из-за отсутствия снабжения и голода, рассказал РИА Новости штурмовик из отряда "Борз" 110-й мотострелковой бригады 51-й армии "Южной" группировки войск с позывным "Маныч"."Ну, что говорить, если они кофе ели. У них кушать было нечего. Мы берем их в плен — у них зубы черные. Я говорю, почему у тебя зубы черные? Он говорит: "Мы кофе ели, у нас ни воды, ни еды, ничего не было, ни сигарет, ни связи, ничего вообще. Осталось девять человек. Вот они выходили, их сначала арта "потрехсотели" (ранили. — Прим. ред.), — мы зашли добили и двоих взяли", — рассказал агентству боец с позывным "Маныч".По словам штурмовика, действуя на Кураховском направлении после артиллерийской отработки по позициям противника, по приказу командования, группа из четырех человек захватила сеть окопов, в которых зачистили от противника четыре ДОТа и два бомбоубежища ВСУ. Группа справилась с задачей без потерь и без ранений. Семеро украинских солдат были уничтожены, двое взяты в плен.Штурмовик также рассказал о настрое, воодушевлении и азарте у российских бойцов."Азарт — прямо молодые ребята, все хотят идти в бой, никто не боится — ну я видел. Да, говорят, нужен человеку для поднятия духа небольшой рывок. Рывок с Красногоровкой был — подняли дух. Сейчас за Курахово вообще ребята наши прямо полны боевого духа. Хоть до Киева дойти, хоть в Атлантике ноги мыть согласны", — рассказал военнослужащий с позывным "Маныч".Минобороны 6 января сообщало о взятии российскими войсками под контроль города Курахово.

https://ria.ru/20250109/voennyj-1992899359.html

https://ria.ru/20241221/vsu-1990609348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курахово, донецкая народная республика, красногоровка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире