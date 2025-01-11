https://ria.ru/20250111/ukraina-1993220085.html

"Азов"* пытается пополнить ряды англоязычными наемниками

"Азов"* пытается пополнить ряды англоязычными наемниками - РИА Новости, 11.01.2025

"Азов"* пытается пополнить ряды англоязычными наемниками

Украинский националистический батальон "Азов"* на фоне нехватки кадров пытается пополнить ряды за счет создания интернационального батальона из англоязычных... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T03:22:00+03:00

2025-01-11T03:22:00+03:00

2025-01-11T07:11:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинский националистический батальон "Азов"* на фоне нехватки кадров пытается пополнить ряды за счет создания интернационального батальона из англоязычных наемников, сообщает Guardian со ссылкой на командира нацбата."Азов"* планирует сформировать интернациональный батальон для увеличения своей численности", — пишет издание. В частности, отмечается, что батальон ищет англоговорящих новобранцев в то время, когда приближающееся возвращение в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа означает, что Киев может подвергнуться интенсивному давлению на поле боя.Кроме того, в отдельном материале издание приводит информацию о ликвидации с начала конфликта на Украине 13 британских наемников, воевавших на стороне ВСУ. Также утверждается, что в некоторых случаях их отправке на Украину способствовала критическая нехватка украинских военных.В ноябре Владимир Зеленский признал, что после принятия закона о мобилизации в мае 2024 года Украина не смогла мобилизовать 500 тысяч человек и людей все еще не хватает. Позднее газета Washington Post со ссылкой на украинских и западных чиновников сообщала, что Киеву в 2024 году удалось мобилизовать всего 200 тысяч человек.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20240815/plennyy-1966303651.html

https://ria.ru/20250107/naemnik-1992709979.html

https://ria.ru/20241102/vsu-1981628635.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины