"Азов"* пытается пополнить ряды англоязычными наемниками
"Азов"* создает интернациональный батальон из англоязычных наемников
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинский националистический батальон "Азов"* на фоне нехватки кадров пытается пополнить ряды за счет создания интернационального батальона из англоязычных наемников, сообщает Guardian со ссылкой на командира нацбата.
"Азов"* планирует сформировать интернациональный батальон для увеличения своей численности", — пишет издание.
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В частности, отмечается, что батальон ищет англоговорящих новобранцев в то время, когда приближающееся возвращение в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа означает, что Киев может подвергнуться интенсивному давлению на поле боя.
В ноябре Владимир Зеленский признал, что после принятия закона о мобилизации в мае 2024 года Украина не смогла мобилизовать 500 тысяч человек и людей все еще не хватает. Позднее газета Washington Post со ссылкой на украинских и западных чиновников сообщала, что Киеву в 2024 году удалось мобилизовать всего 200 тысяч человек.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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