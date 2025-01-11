https://ria.ru/20250111/ukraina-1993218175.html
Беженец рассказал, что ВСУ в Часовом Яре употребляют наркотики
Беженец рассказал, что ВСУ в Часовом Яре употребляют наркотики - РИА Новости, 11.01.2025
Беженец рассказал, что ВСУ в Часовом Яре употребляют наркотики
Военнослужащие Украины прямо на глазах у гражданских употребляют наркотики, в частности синтетические, в Часовом Яре в ДНР, рассказал РИА Новости житель этого... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T02:45:00+03:00
2025-01-11T02:45:00+03:00
2025-01-11T02:45:00+03:00
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россия
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Военнослужащие Украины прямо на глазах у гражданских употребляют наркотики, в частности синтетические, в Часовом Яре в ДНР, рассказал РИА Новости житель этого города Валерий Дорош. В декабре глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что под контроль ВС РФ перешли микрорайон "Северный". Часов Яр находится в 15 километрах к западу от Артемовска в ДНР. "При мне пару человек нюхало "соли", "фен", я это все видел, мы жили в подвале, а дом как бы большой был, ну, с квартирами..." - сказал собеседник агентства, добавив, что видел, как военные ВСУ в подъезде употребляли и другие наркотики. Он утверждает, что наркотики военнослужащие ВСУ получали прям в отделении почты, а наркомания в украинской армии носит массовый характер. "На "Новой почте" заказывали, просто ездили… брали машины, угоняли, и потом машина едет, они машиной ездили на Константиновку, забирали на "Новой почте" посылку, и все", - добавил Дорош. Ранее Дорош рассказал РИА Новости, что боевики запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* во время комендантского часа грабили в Часовом Яре магазины и издевались над гражданским населением.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240909/plennyy-1971508172.html
https://ria.ru/20250106/bezhenets-1992630767.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, денис пушилин, правый сектор
В мире, Россия, Денис Пушилин, Правый сектор
Беженец рассказал, что ВСУ в Часовом Яре употребляют наркотики
Беженец: ВСУ в Часовом Яре прямо на глазах у гражданских употребляют наркотики
ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Военнослужащие Украины прямо на глазах у гражданских употребляют наркотики, в частности синтетические, в Часовом Яре в ДНР, рассказал РИА Новости житель этого города Валерий Дорош.
В декабре глава ДНР Денис Пушилин
сообщал, что под контроль ВС РФ перешли микрорайон "Северный". Часов Яр находится в 15 километрах к западу от Артемовска в ДНР.
"При мне пару человек нюхало "соли", "фен", я это все видел, мы жили в подвале, а дом как бы большой был, ну, с квартирами..." - сказал собеседник агентства, добавив, что видел, как военные ВСУ в подъезде употребляли и другие наркотики.
Он утверждает, что наркотики военнослужащие ВСУ получали прям в отделении почты, а наркомания в украинской армии носит массовый характер.
"На "Новой почте" заказывали, просто ездили… брали машины, угоняли, и потом машина едет, они машиной ездили на Константиновку, забирали на "Новой почте" посылку, и все", - добавил Дорош.
Ранее Дорош рассказал РИА Новости, что боевики запрещенной в РФ
экстремистской украинской организации "Правый сектор
"* во время комендантского часа грабили в Часовом Яре магазины и издевались над гражданским населением.
* Запрещенная в России экстремистская организация.