https://ria.ru/20250111/ukraina-1993218175.html

Беженец рассказал, что ВСУ в Часовом Яре употребляют наркотики

Беженец рассказал, что ВСУ в Часовом Яре употребляют наркотики - РИА Новости, 11.01.2025

Беженец рассказал, что ВСУ в Часовом Яре употребляют наркотики

Военнослужащие Украины прямо на глазах у гражданских употребляют наркотики, в частности синтетические, в Часовом Яре в ДНР, рассказал РИА Новости житель этого... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T02:45:00+03:00

2025-01-11T02:45:00+03:00

2025-01-11T02:45:00+03:00

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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Военнослужащие Украины прямо на глазах у гражданских употребляют наркотики, в частности синтетические, в Часовом Яре в ДНР, рассказал РИА Новости житель этого города Валерий Дорош. В декабре глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что под контроль ВС РФ перешли микрорайон "Северный". Часов Яр находится в 15 километрах к западу от Артемовска в ДНР. "При мне пару человек нюхало "соли", "фен", я это все видел, мы жили в подвале, а дом как бы большой был, ну, с квартирами..." - сказал собеседник агентства, добавив, что видел, как военные ВСУ в подъезде употребляли и другие наркотики. Он утверждает, что наркотики военнослужащие ВСУ получали прям в отделении почты, а наркомания в украинской армии носит массовый характер. "На "Новой почте" заказывали, просто ездили… брали машины, угоняли, и потом машина едет, они машиной ездили на Константиновку, забирали на "Новой почте" посылку, и все", - добавил Дорош. Ранее Дорош рассказал РИА Новости, что боевики запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* во время комендантского часа грабили в Часовом Яре магазины и издевались над гражданским населением.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240909/plennyy-1971508172.html

https://ria.ru/20250106/bezhenets-1992630767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, денис пушилин, правый сектор