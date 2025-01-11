https://ria.ru/20250111/udary-1993241352.html

Авиация нанесла удар по ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов

Авиация нанесла удар по ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 11.01.2025

Авиация нанесла удар по ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов

Российская фронтовая авиация нанесла массированный удар по скоплению ВСУ в оккупированной ими части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T11:02:00+03:00

2025-01-11T11:02:00+03:00

2025-01-11T11:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

запорожье

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1945:1094_1920x0_80_0_0_65d854c9ed936e61041fa6597ec91970.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Российская фронтовая авиация нанесла массированный удар по скоплению ВСУ в оккупированной ими части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Минувшей ночью наша фронтовая авиация нанесла массированный удар ФАБами-500 по скоплению бронетехники и живой силы ВСУ в оккупированной ими части Запорожской области", - сказал Рогов. В частности, по его словам, удары нанесены по пунктам временной дислокации на ореховском направлении Запорожского фронта, а также в юго-восточном пригороде Запорожья. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, запорожская область, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность