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Авиация нанесла удар по ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 11.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:02 11.01.2025 (обновлено: 11:06 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/udary-1993241352.html
Авиация нанесла удар по ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов
Авиация нанесла удар по ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 11.01.2025
Авиация нанесла удар по ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов
Российская фронтовая авиация нанесла массированный удар по скоплению ВСУ в оккупированной ими части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T11:02:00+03:00
2025-01-11T11:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
запорожье
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Российская фронтовая авиация нанесла массированный удар по скоплению ВСУ в оккупированной ими части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Минувшей ночью наша фронтовая авиация нанесла массированный удар ФАБами-500 по скоплению бронетехники и живой силы ВСУ в оккупированной ими части Запорожской области", - сказал Рогов. В частности, по его словам, удары нанесены по пунктам временной дислокации на ореховском направлении Запорожского фронта, а также в юго-восточном пригороде Запорожья. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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россия, запорожская область, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Авиация нанесла удар по ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов

Рогов: авиация ночью ударила ФАБ-500 по скоплению ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Российская фронтовая авиация нанесла массированный удар по скоплению ВСУ в оккупированной ими части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Минувшей ночью наша фронтовая авиация нанесла массированный удар ФАБами-500 по скоплению бронетехники и живой силы ВСУ в оккупированной ими части Запорожской области", - сказал Рогов.
В частности, по его словам, удары нанесены по пунктам временной дислокации на ореховском направлении Запорожского фронта, а также в юго-восточном пригороде Запорожья.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЗапорожьеВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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