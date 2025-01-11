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Невеста задержанного в Тунисе россиянина попросила президента Саида помочь - РИА Новости, 11.01.2025
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07:12 11.01.2025 (обновлено: 07:13 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/tunis-1993227969.html
Невеста задержанного в Тунисе россиянина попросила президента Саида помочь
Невеста задержанного в Тунисе россиянина попросила президента Саида помочь - РИА Новости, 11.01.2025
Невеста задержанного в Тунисе россиянина попросила президента Саида помочь
Невеста одного из 11 россиян, задержанных в Тунисе, направила письмо президенту Туниса Каису Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T07:12:00+03:00
2025-01-11T07:13:00+03:00
в мире
алжир (провинция)
каис саид
тунис (страна)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Невеста одного из 11 россиян, задержанных в Тунисе, направила письмо президенту Туниса Каису Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF), попросив содействия в освобождении ее жениха и его друзей. "В Ваших руках (президента Туниса) находится судьба 11 граждан Российской Федерации. Очень прошу Вашего содействия для скорейшего освобождения моего жениха и моих друзей", - говорится в письме девушки, копия которого оказалась в распоряжении РИА Новости. В письме подчеркивается, что условия содержания россиян в тюрьме вызывают серьезные опасения. По ее словам, в камерах отсутствуют кровати, матрасы, одеяла, подушки, теплые вещи, средства личной гигиены, есть постоянные проблемы с горячей водой. "Эти условия могут пагубно сказаться на здоровье моего жениха", - пишет она. Ранее группа из 11 российских туристов отправилась в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники Римской империи. Однако в ноябре они перестали выходить на связь, и позднее стало известно, что они были задержаны местными властями. Причина задержания остается неизвестной.
https://ria.ru/20250111/tunis-1993220728.html
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в мире, алжир (провинция), каис саид, тунис (страна)
В мире, Алжир (провинция), Каис Саид, Тунис (страна)
Невеста задержанного в Тунисе россиянина попросила президента Саида помочь

Невеста задержанного в Тунисе россиянина попросила помощи в освобождении жениха

© Fotolia / luluВид города Тунис
Вид города Тунис - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Fotolia / lulu
Вид города Тунис. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Невеста одного из 11 россиян, задержанных в Тунисе, направила письмо президенту Туниса Каису Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF), попросив содействия в освобождении ее жениха и его друзей.
"В Ваших руках (президента Туниса) находится судьба 11 граждан Российской Федерации. Очень прошу Вашего содействия для скорейшего освобождения моего жениха и моих друзей", - говорится в письме девушки, копия которого оказалась в распоряжении РИА Новости.
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В письме подчеркивается, что условия содержания россиян в тюрьме вызывают серьезные опасения. По ее словам, в камерах отсутствуют кровати, матрасы, одеяла, подушки, теплые вещи, средства личной гигиены, есть постоянные проблемы с горячей водой.
"Эти условия могут пагубно сказаться на здоровье моего жениха", - пишет она.
Ранее группа из 11 российских туристов отправилась в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники Римской империи. Однако в ноябре они перестали выходить на связь, и позднее стало известно, что они были задержаны местными властями. Причина задержания остается неизвестной.
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В миреАлжир (провинция)Каис СаидТунис (страна)
 
 
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