https://ria.ru/20250111/tunis-1993227969.html
Невеста задержанного в Тунисе россиянина попросила президента Саида помочь
Невеста задержанного в Тунисе россиянина попросила президента Саида помочь - РИА Новости, 11.01.2025
Невеста задержанного в Тунисе россиянина попросила президента Саида помочь
Невеста одного из 11 россиян, задержанных в Тунисе, направила письмо президенту Туниса Каису Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T07:12:00+03:00
2025-01-11T07:12:00+03:00
2025-01-11T07:13:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Невеста одного из 11 россиян, задержанных в Тунисе, направила письмо президенту Туниса Каису Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF), попросив содействия в освобождении ее жениха и его друзей. "В Ваших руках (президента Туниса) находится судьба 11 граждан Российской Федерации. Очень прошу Вашего содействия для скорейшего освобождения моего жениха и моих друзей", - говорится в письме девушки, копия которого оказалась в распоряжении РИА Новости. В письме подчеркивается, что условия содержания россиян в тюрьме вызывают серьезные опасения. По ее словам, в камерах отсутствуют кровати, матрасы, одеяла, подушки, теплые вещи, средства личной гигиены, есть постоянные проблемы с горячей водой. "Эти условия могут пагубно сказаться на здоровье моего жениха", - пишет она. Ранее группа из 11 российских туристов отправилась в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники Римской империи. Однако в ноябре они перестали выходить на связь, и позднее стало известно, что они были задержаны местными властями. Причина задержания остается неизвестной.
https://ria.ru/20250111/tunis-1993220728.html
https://ria.ru/20241207/niderlandy-1987842173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алжир (провинция), каис саид, тунис (страна)
В мире, Алжир (провинция), Каис Саид, Тунис (страна)
Невеста задержанного в Тунисе россиянина попросила президента Саида помочь
Невеста задержанного в Тунисе россиянина попросила помощи в освобождении жениха
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Невеста одного из 11 россиян, задержанных в Тунисе, направила письмо президенту Туниса Каису Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF), попросив содействия в освобождении ее жениха и его друзей.
"В Ваших руках (президента Туниса) находится судьба 11 граждан Российской Федерации. Очень прошу Вашего содействия для скорейшего освобождения моего жениха и моих друзей", - говорится в письме девушки, копия которого оказалась в распоряжении РИА Новости.
В письме подчеркивается, что условия содержания россиян в тюрьме вызывают серьезные опасения. По ее словам, в камерах отсутствуют кровати, матрасы, одеяла, подушки, теплые вещи, средства личной гигиены, есть постоянные проблемы с горячей водой.
"Эти условия могут пагубно сказаться на здоровье моего жениха", - пишет она.
Ранее группа из 11 российских туристов отправилась в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром
, чтобы посетить античные памятники Римской империи. Однако в ноябре они перестали выходить на связь, и позднее стало известно, что они были задержаны местными властями. Причина задержания остается неизвестной.