https://ria.ru/20250111/tunis-1993227969.html

Невеста задержанного в Тунисе россиянина попросила президента Саида помочь

Невеста задержанного в Тунисе россиянина попросила президента Саида помочь - РИА Новости, 11.01.2025

Невеста задержанного в Тунисе россиянина попросила президента Саида помочь

Невеста одного из 11 россиян, задержанных в Тунисе, направила письмо президенту Туниса Каису Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T07:12:00+03:00

2025-01-11T07:12:00+03:00

2025-01-11T07:13:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Невеста одного из 11 россиян, задержанных в Тунисе, направила письмо президенту Туниса Каису Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF), попросив содействия в освобождении ее жениха и его друзей. "В Ваших руках (президента Туниса) находится судьба 11 граждан Российской Федерации. Очень прошу Вашего содействия для скорейшего освобождения моего жениха и моих друзей", - говорится в письме девушки, копия которого оказалась в распоряжении РИА Новости. В письме подчеркивается, что условия содержания россиян в тюрьме вызывают серьезные опасения. По ее словам, в камерах отсутствуют кровати, матрасы, одеяла, подушки, теплые вещи, средства личной гигиены, есть постоянные проблемы с горячей водой. "Эти условия могут пагубно сказаться на здоровье моего жениха", - пишет она. Ранее группа из 11 российских туристов отправилась в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники Римской империи. Однако в ноябре они перестали выходить на связь, и позднее стало известно, что они были задержаны местными властями. Причина задержания остается неизвестной.

https://ria.ru/20250111/tunis-1993220728.html

https://ria.ru/20241207/niderlandy-1987842173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алжир (провинция), каис саид, тунис (страна)