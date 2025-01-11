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Задержанные в Тунисе россияне до сих пор находятся под стражей - РИА Новости, 11.01.2025
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03:43 11.01.2025 (обновлено: 03:44 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/tunis-1993220728.html
Задержанные в Тунисе россияне до сих пор находятся под стражей
Задержанные в Тунисе россияне до сих пор находятся под стражей - РИА Новости, 11.01.2025
Задержанные в Тунисе россияне до сих пор находятся под стражей
Российские туристы, задержанные в Тунисе еще в ноябре, до сих пор содержатся под стражей без официально предъявленных обвинений, сообщила РИА Новости невеста... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T03:43:00+03:00
2025-01-11T03:44:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские туристы, задержанные в Тунисе еще в ноябре, до сих пор содержатся под стражей без официально предъявленных обвинений, сообщила РИА Новости невеста одного из задержанных. По ее словам, следствие продолжается, а ситуация осложняется отсутствием перевода и бюрократическими препятствиями. "Обратной связи от Сережи до сих пор нет, как и от остальных. Они должны писать обращения на французском или арабском языках, которыми не владеют, а переводчика для таких целей не предоставляют", - рассказала девушка. Она добавила, что адвокат должен передать задержанным словари и инструкции по процедурам запросов и передач. Однако для этого сами задержанные должны официально обратиться с запросом, что затруднительно из-за языкового барьера. Также известно, что местные власти выделили только одного переводчика, который должен просмотреть большое количество видеозаписей и личных переписок с устройств россиян. "Создается впечатление, что они намеренно затягивают дело", - добавила невеста. Ранее невеста одного из задержанных, сославшись на информацию, полученную от адвоката, рассказала РИА Новости, что задержанные в Тунисе 11 российских туристов содержатся в тюрьме Морнагия. Она также сообщала, что россияне до сих пор не получили доступа к переводчику. По словам девушки, группа из 11 человек отправилась в небольшое селение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники Римской Империи. Однако в ноябре они перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что местные правоохранительные органы задержали туристов и держат их под стражей. Причина задержания до сих пор неизвестна. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту страны Каису Саиду с просьбой об их освобождении, опубликовав 13 декабря петицию на сайте Change.org.
https://ria.ru/20241007/chad-1976755097.html
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в мире, тунис (страна), алжир (провинция), каис саид
В мире, Тунис (страна), Алжир (провинция), Каис Саид
Задержанные в Тунисе россияне до сих пор находятся под стражей

Задержанным в Тунисе российским туристам до сих пор не выдвинули обвинений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции Туниса
Автомобиль полиции Туниса - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции Туниса. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские туристы, задержанные в Тунисе еще в ноябре, до сих пор содержатся под стражей без официально предъявленных обвинений, сообщила РИА Новости невеста одного из задержанных.
По ее словам, следствие продолжается, а ситуация осложняется отсутствием перевода и бюрократическими препятствиями.
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"Обратной связи от Сережи до сих пор нет, как и от остальных. Они должны писать обращения на французском или арабском языках, которыми не владеют, а переводчика для таких целей не предоставляют", - рассказала девушка.
Она добавила, что адвокат должен передать задержанным словари и инструкции по процедурам запросов и передач. Однако для этого сами задержанные должны официально обратиться с запросом, что затруднительно из-за языкового барьера.
Также известно, что местные власти выделили только одного переводчика, который должен просмотреть большое количество видеозаписей и личных переписок с устройств россиян.
"Создается впечатление, что они намеренно затягивают дело", - добавила невеста.
Ранее невеста одного из задержанных, сославшись на информацию, полученную от адвоката, рассказала РИА Новости, что задержанные в Тунисе 11 российских туристов содержатся в тюрьме Морнагия. Она также сообщала, что россияне до сих пор не получили доступа к переводчику. По словам девушки, группа из 11 человек отправилась в небольшое селение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники Римской Империи. Однако в ноябре они перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что местные правоохранительные органы задержали туристов и держат их под стражей. Причина задержания до сих пор неизвестна. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту страны Каису Саиду с просьбой об их освобождении, опубликовав 13 декабря петицию на сайте Change.org.
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