https://ria.ru/20250111/tunis-1993220728.html

Задержанные в Тунисе россияне до сих пор находятся под стражей

Задержанные в Тунисе россияне до сих пор находятся под стражей - РИА Новости, 11.01.2025

Задержанные в Тунисе россияне до сих пор находятся под стражей

Российские туристы, задержанные в Тунисе еще в ноябре, до сих пор содержатся под стражей без официально предъявленных обвинений, сообщила РИА Новости невеста... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T03:43:00+03:00

2025-01-11T03:43:00+03:00

2025-01-11T03:44:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские туристы, задержанные в Тунисе еще в ноябре, до сих пор содержатся под стражей без официально предъявленных обвинений, сообщила РИА Новости невеста одного из задержанных. По ее словам, следствие продолжается, а ситуация осложняется отсутствием перевода и бюрократическими препятствиями. "Обратной связи от Сережи до сих пор нет, как и от остальных. Они должны писать обращения на французском или арабском языках, которыми не владеют, а переводчика для таких целей не предоставляют", - рассказала девушка. Она добавила, что адвокат должен передать задержанным словари и инструкции по процедурам запросов и передач. Однако для этого сами задержанные должны официально обратиться с запросом, что затруднительно из-за языкового барьера. Также известно, что местные власти выделили только одного переводчика, который должен просмотреть большое количество видеозаписей и личных переписок с устройств россиян. "Создается впечатление, что они намеренно затягивают дело", - добавила невеста. Ранее невеста одного из задержанных, сославшись на информацию, полученную от адвоката, рассказала РИА Новости, что задержанные в Тунисе 11 российских туристов содержатся в тюрьме Морнагия. Она также сообщала, что россияне до сих пор не получили доступа к переводчику. По словам девушки, группа из 11 человек отправилась в небольшое селение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники Римской Империи. Однако в ноябре они перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что местные правоохранительные органы задержали туристов и держат их под стражей. Причина задержания до сих пор неизвестна. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту страны Каису Саиду с просьбой об их освобождении, опубликовав 13 декабря петицию на сайте Change.org.

https://ria.ru/20241007/chad-1976755097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тунис (страна), алжир (провинция), каис саид