Трамп задумал купить еще несколько стран, заявили в США
Hill: в список покупок Трампа могут попасть КНДР, Куба и Багамы
© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть способы приобретения Кубы, КНДР и еще нескольких территорий, заявил бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон в статье для Hill.
"Какие еще страны должны быть в списке покупок Трампа? Если не для фактического приобретения или сдачи в аренду, то хотя бы для ситуационной осведомленности? <...> Возвращаясь к странам, которые имеют прямые последствия для национальной и экономической безопасности Америки, — как насчет Кубы?" — сказал он.
В среду 8 января Трамп опубликовал карту США с присоединенной к ним Канадой. Ранее он описывал преимущества включения этой страны в состав Америки в качестве нового штата, высказывая, таким образом, сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу. Канадский премьер Джастин Трюдо ответил, что "черта с два" его страна станет частью Соединенных Штатов. При этом государство пребывает в политическом кризисе, в результате чего Трюдо 6 января объявил о намерении уйти в отставку.
Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия также должна стать частью США. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом политик отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над территорией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. Но в 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину
10 января, 08:00