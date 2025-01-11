https://ria.ru/20250111/trump-1993266751.html

Трамп задумал купить еще несколько стран, заявили в США

Трамп задумал купить еще несколько стран, заявили в США - РИА Новости, 11.01.2025

Трамп задумал купить еще несколько стран, заявили в США

Избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть способы приобретения Кубы, КНДР и еще нескольких территорий, заявил бывший сотрудник Пентагона Дуглас... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T16:07:00+03:00

2025-01-11T16:07:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть способы приобретения Кубы, КНДР и еще нескольких территорий, заявил бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон в статье для Hill."Какие еще страны должны быть в списке покупок Трампа? Если не для фактического приобретения или сдачи в аренду, то хотя бы для ситуационной осведомленности? <...> Возвращаясь к странам, которые имеют прямые последствия для национальной и экономической безопасности Америки, — как насчет Кубы?" — сказал он.Эксперт добавил в потенциальный список желаемых приобретений американского бизнесмена Багамы, Гаити, Тайвань и КНДР.В среду 8 января Трамп опубликовал карту США с присоединенной к ним Канадой. Ранее он описывал преимущества включения этой страны в состав Америки в качестве нового штата, высказывая, таким образом, сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу. Канадский премьер Джастин Трюдо ответил, что "черта с два" его страна станет частью Соединенных Штатов. При этом государство пребывает в политическом кризисе, в результате чего Трюдо 6 января объявил о намерении уйти в отставку.Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия также должна стать частью США. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом политик отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над территорией.Гренландия до 1953 года была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. Но в 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993214153.html

https://ria.ru/20250110/ukraina-1992970024.html

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в мире, сша, дональд трамп, гренландия, куба, министерство обороны сша