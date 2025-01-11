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Трамп задумал купить еще несколько стран, заявили в США - РИА Новости, 11.01.2025
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16:07 11.01.2025 (обновлено: 16:50 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/trump-1993266751.html
Трамп задумал купить еще несколько стран, заявили в США
Трамп задумал купить еще несколько стран, заявили в США - РИА Новости, 11.01.2025
Трамп задумал купить еще несколько стран, заявили в США
Избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть способы приобретения Кубы, КНДР и еще нескольких территорий, заявил бывший сотрудник Пентагона Дуглас... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T16:07:00+03:00
2025-01-11T16:50:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
гренландия
куба
министерство обороны сша
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть способы приобретения Кубы, КНДР и еще нескольких территорий, заявил бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон в статье для Hill."Какие еще страны должны быть в списке покупок Трампа? Если не для фактического приобретения или сдачи в аренду, то хотя бы для ситуационной осведомленности? &lt;...&gt; Возвращаясь к странам, которые имеют прямые последствия для национальной и экономической безопасности Америки, — как насчет Кубы?" — сказал он.Эксперт добавил в потенциальный список желаемых приобретений американского бизнесмена Багамы, Гаити, Тайвань и КНДР.В среду 8 января Трамп опубликовал карту США с присоединенной к ним Канадой. Ранее он описывал преимущества включения этой страны в состав Америки в качестве нового штата, высказывая, таким образом, сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу. Канадский премьер Джастин Трюдо ответил, что "черта с два" его страна станет частью Соединенных Штатов. При этом государство пребывает в политическом кризисе, в результате чего Трюдо 6 января объявил о намерении уйти в отставку.Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия также должна стать частью США. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом политик отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над территорией.Гренландия до 1953 года была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. Но в 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993214153.html
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в мире, сша, дональд трамп, гренландия, куба, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Гренландия, Куба, Министерство обороны США
Трамп задумал купить еще несколько стран, заявили в США

Hill: в список покупок Трампа могут попасть КНДР, Куба и Багамы

© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть способы приобретения Кубы, КНДР и еще нескольких территорий, заявил бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон в статье для Hill.
"Какие еще страны должны быть в списке покупок Трампа? Если не для фактического приобретения или сдачи в аренду, то хотя бы для ситуационной осведомленности? <...> Возвращаясь к странам, которые имеют прямые последствия для национальной и экономической безопасности Америки, — как насчет Кубы?" — сказал он.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Премьер Гренландии пожаловался на зависимость от Дании
Вчера, 01:22
Эксперт добавил в потенциальный список желаемых приобретений американского бизнесмена Багамы, Гаити, Тайвань и КНДР.
В среду 8 января Трамп опубликовал карту США с присоединенной к ним Канадой. Ранее он описывал преимущества включения этой страны в состав Америки в качестве нового штата, высказывая, таким образом, сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу. Канадский премьер Джастин Трюдо ответил, что "черта с два" его страна станет частью Соединенных Штатов. При этом государство пребывает в политическом кризисе, в результате чего Трюдо 6 января объявил о намерении уйти в отставку.
Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия также должна стать частью США. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом политик отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над территорией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. Но в 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину
10 января, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампГренландияКубаМинистерство обороны США
 
 
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