https://ria.ru/20250111/telo-1993237484.html
В Казани нашли тело пропавшего лыжника
В Казани нашли тело пропавшего лыжника - РИА Новости, 11.01.2025
В Казани нашли тело пропавшего лыжника
Жителя Казани, пропавшего неделю назад, нашли мертвым на дне реки, сообщил главк МЧС по Татарстану. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T10:06:00+03:00
2025-01-11T10:06:00+03:00
2025-01-11T12:53:00+03:00
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КАЗАНЬ, 11 янв — РИА Новости. Жителя Казани, пропавшего неделю назад, нашли мертвым на дне реки, сообщил главк МЧС по Татарстану. "Тело мужчины найдено на месте промоины в 50 метрах от берега на глубине пять метров, транспортировано на берег, передано сотрудникам полиции", — говорится в релизе. В ведомстве отметили, что 44-летний мужчина пропал 3 января во время лыжной прогулки по реке Казанка в районе нижнего моста третьей транспортной дамбы по улице Гаврилова. По запросу полиции его искали водолазы.По информации МЧС, скорее всего, погибший лыжник не заметил припорошенную свежим снегом промоину и провалился под лед. Как писали местные СМИ, пропавший — поэт, призер литературных конкурсов и фестивалей Рустем Абубакиров. Третьего января он вышел из дома на улице Гаврилова на лыжную прогулку. Больше его никто не видел.
https://ria.ru/20240710/gory-1958768858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Казань, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Казани нашли тело пропавшего лыжника
В Казани нашли тело мужчины, пропавшего 3 января во время лыжной прогулки