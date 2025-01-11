https://ria.ru/20250111/telo-1993237484.html

В Казани нашли тело пропавшего лыжника

В Казани нашли тело пропавшего лыжника - РИА Новости, 11.01.2025

В Казани нашли тело пропавшего лыжника

Жителя Казани, пропавшего неделю назад, нашли мертвым на дне реки, сообщил главк МЧС по Татарстану. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T10:06:00+03:00

2025-01-11T10:06:00+03:00

2025-01-11T12:53:00+03:00

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993237780_0:669:941:1198_1920x0_80_0_0_af69fc685fa965bcf23e7881ab2a26dd.jpg

КАЗАНЬ, 11 янв — РИА Новости. Жителя Казани, пропавшего неделю назад, нашли мертвым на дне реки, сообщил главк МЧС по Татарстану. "Тело мужчины найдено на месте промоины в 50 метрах от берега на глубине пять метров, транспортировано на берег, передано сотрудникам полиции", — говорится в релизе. В ведомстве отметили, что 44-летний мужчина пропал 3 января во время лыжной прогулки по реке Казанка в районе нижнего моста третьей транспортной дамбы по улице Гаврилова. По запросу полиции его искали водолазы.По информации МЧС, скорее всего, погибший лыжник не заметил припорошенную свежим снегом промоину и провалился под лед. Как писали местные СМИ, пропавший — поэт, призер литературных конкурсов и фестивалей Рустем Абубакиров. Третьего января он вышел из дома на улице Гаврилова на лыжную прогулку. Больше его никто не видел.

https://ria.ru/20240710/gory-1958768858.html

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казань, россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия