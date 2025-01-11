https://ria.ru/20250111/tanker-1993255315.html
В ФРГ рассказали о ситуации с потерявшим управление танкером на Балтике
В ФРГ рассказали о ситуации с потерявшим управление танкером на Балтике - РИА Новости, 11.01.2025
В ФРГ рассказали о ситуации с потерявшим управление танкером на Балтике
В Балтийском море близ берегов Германии идёт буксировка потерявшего накануне управление нефтяного танкера Aventin к месту, которое метеорологи считают более... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T13:57:00+03:00
2025-01-11T13:57:00+03:00
2025-01-11T14:23:00+03:00
в мире
балтийское море
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Балтийском море близ берегов Германии идёт буксировка потерявшего накануне управление нефтяного танкера Aventin к месту, которое метеорологи считают более безопасным на фоне ухудшения погодных условий, сообщили РИА Новости в командовании ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море. "Судно по-прежнему находится в Балтийском море, движется в направлении к новой позиции, к северу от мыса Аркона. Причина в том, что метеорологическая служба Германии предупреждает о сильном ветре и шквалистых порывах. Высота волн составляет 2,5 метра", - сообщила РИА Новости официальный представитель командования по ЧС на море. Она подчеркнула, что выбранная позиция недалеко от мыса Аркона рассматривается в качестве более безопасной точки с учётом погодных условий. Представитель командования по ЧС на море добавила, что ведомство по-прежнему находится в контакте с компанией-владельцем танкера, но решение о последующей транспортировке судна в один из немецких портов пока не принято. В пятницу командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море сообщило о том, что танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тысячами тонн нефти, лишился управления и дрейфует близ Рюгена. Издание Bild утверждает, что судно загрузило нефть в российском порту Усть-Луга и отправилось в путь 6 января в египетский Порт-Саид. Позднее командование сообщило РИА Новости, что угрозы утечки нефти на данный момент нет.
https://ria.ru/20250110/tanker-1993164899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, балтийское море, германия
В мире, Балтийское море, Германия
В ФРГ рассказали о ситуации с потерявшим управление танкером на Балтике
Командование по ЧС на море сообщило о буксировке потерявшего управление танкера
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Балтийском море близ берегов Германии идёт буксировка потерявшего накануне управление нефтяного танкера Aventin к месту, которое метеорологи считают более безопасным на фоне ухудшения погодных условий, сообщили РИА Новости в командовании ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море.
«
"Судно по-прежнему находится в Балтийском море, движется в направлении к новой позиции, к северу от мыса Аркона. Причина в том, что метеорологическая служба Германии предупреждает о сильном ветре и шквалистых порывах. Высота волн составляет 2,5 метра", - сообщила РИА Новости официальный представитель командования по ЧС на море.
Она подчеркнула, что выбранная позиция недалеко от мыса Аркона рассматривается в качестве более безопасной точки с учётом погодных условий. Представитель командования по ЧС на море добавила, что ведомство по-прежнему находится в контакте с компанией-владельцем танкера, но решение о последующей транспортировке судна в один из немецких портов пока не принято.
В пятницу командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море сообщило о том, что танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тысячами тонн нефти, лишился управления и дрейфует близ Рюгена. Издание Bild утверждает, что судно загрузило нефть в российском порту Усть-Луга и отправилось в путь 6 января в египетский Порт-Саид. Позднее командование сообщило РИА Новости, что угрозы утечки нефти на данный момент нет.