https://ria.ru/20250111/tanker-1993255315.html

В ФРГ рассказали о ситуации с потерявшим управление танкером на Балтике

В ФРГ рассказали о ситуации с потерявшим управление танкером на Балтике - РИА Новости, 11.01.2025

В ФРГ рассказали о ситуации с потерявшим управление танкером на Балтике

В Балтийском море близ берегов Германии идёт буксировка потерявшего накануне управление нефтяного танкера Aventin к месту, которое метеорологи считают более... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T13:57:00+03:00

2025-01-11T13:57:00+03:00

2025-01-11T14:23:00+03:00

в мире

балтийское море

германия

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Балтийском море близ берегов Германии идёт буксировка потерявшего накануне управление нефтяного танкера Aventin к месту, которое метеорологи считают более безопасным на фоне ухудшения погодных условий, сообщили РИА Новости в командовании ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море. "Судно по-прежнему находится в Балтийском море, движется в направлении к новой позиции, к северу от мыса Аркона. Причина в том, что метеорологическая служба Германии предупреждает о сильном ветре и шквалистых порывах. Высота волн составляет 2,5 метра", - сообщила РИА Новости официальный представитель командования по ЧС на море. Она подчеркнула, что выбранная позиция недалеко от мыса Аркона рассматривается в качестве более безопасной точки с учётом погодных условий. Представитель командования по ЧС на море добавила, что ведомство по-прежнему находится в контакте с компанией-владельцем танкера, но решение о последующей транспортировке судна в один из немецких портов пока не принято. В пятницу командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море сообщило о том, что танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тысячами тонн нефти, лишился управления и дрейфует близ Рюгена. Издание Bild утверждает, что судно загрузило нефть в российском порту Усть-Луга и отправилось в путь 6 января в египетский Порт-Саид. Позднее командование сообщило РИА Новости, что угрозы утечки нефти на данный момент нет.

https://ria.ru/20250110/tanker-1993164899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, балтийское море, германия