Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ рассказали о ситуации с потерявшим управление танкером на Балтике - РИА Новости, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 11.01.2025 (обновлено: 14:23 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/tanker-1993255315.html
В ФРГ рассказали о ситуации с потерявшим управление танкером на Балтике
В ФРГ рассказали о ситуации с потерявшим управление танкером на Балтике - РИА Новости, 11.01.2025
В ФРГ рассказали о ситуации с потерявшим управление танкером на Балтике
В Балтийском море близ берегов Германии идёт буксировка потерявшего накануне управление нефтяного танкера Aventin к месту, которое метеорологи считают более... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T13:57:00+03:00
2025-01-11T14:23:00+03:00
в мире
балтийское море
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993256569_0:347:2730:1883_1920x0_80_0_0_c00deadeae89a8aa06e867f835d68465.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Балтийском море близ берегов Германии идёт буксировка потерявшего накануне управление нефтяного танкера Aventin к месту, которое метеорологи считают более безопасным на фоне ухудшения погодных условий, сообщили РИА Новости в командовании ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море. "Судно по-прежнему находится в Балтийском море, движется в направлении к новой позиции, к северу от мыса Аркона. Причина в том, что метеорологическая служба Германии предупреждает о сильном ветре и шквалистых порывах. Высота волн составляет 2,5 метра", - сообщила РИА Новости официальный представитель командования по ЧС на море. Она подчеркнула, что выбранная позиция недалеко от мыса Аркона рассматривается в качестве более безопасной точки с учётом погодных условий. Представитель командования по ЧС на море добавила, что ведомство по-прежнему находится в контакте с компанией-владельцем танкера, но решение о последующей транспортировке судна в один из немецких портов пока не принято. В пятницу командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море сообщило о том, что танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тысячами тонн нефти, лишился управления и дрейфует близ Рюгена. Издание Bild утверждает, что судно загрузило нефть в российском порту Усть-Луга и отправилось в путь 6 января в египетский Порт-Саид. Позднее командование сообщило РИА Новости, что угрозы утечки нефти на данный момент нет.
https://ria.ru/20250110/tanker-1993164899.html
балтийское море
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993256569_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_c91845a0d6c593fcb44ef0c4810ebd3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, балтийское море, германия
В мире, Балтийское море, Германия
В ФРГ рассказали о ситуации с потерявшим управление танкером на Балтике

Командование по ЧС на море сообщило о буксировке потерявшего управление танкера

© Фото : HavariekommandoТанкер Eventin, потерявший управление близ Рюгена
Танкер Eventin, потерявший управление близ Рюгена - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : Havariekommando
Танкер Eventin, потерявший управление близ Рюгена
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Балтийском море близ берегов Германии идёт буксировка потерявшего накануне управление нефтяного танкера Aventin к месту, которое метеорологи считают более безопасным на фоне ухудшения погодных условий, сообщили РИА Новости в командовании ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море.
«
"Судно по-прежнему находится в Балтийском море, движется в направлении к новой позиции, к северу от мыса Аркона. Причина в том, что метеорологическая служба Германии предупреждает о сильном ветре и шквалистых порывах. Высота волн составляет 2,5 метра", - сообщила РИА Новости официальный представитель командования по ЧС на море.
Она подчеркнула, что выбранная позиция недалеко от мыса Аркона рассматривается в качестве более безопасной точки с учётом погодных условий. Представитель командования по ЧС на море добавила, что ведомство по-прежнему находится в контакте с компанией-владельцем танкера, но решение о последующей транспортировке судна в один из немецких портов пока не принято.
В пятницу командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море сообщило о том, что танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тысячами тонн нефти, лишился управления и дрейфует близ Рюгена. Издание Bild утверждает, что судно загрузило нефть в российском порту Усть-Луга и отправилось в путь 6 января в египетский Порт-Саид. Позднее командование сообщило РИА Новости, что угрозы утечки нефти на данный момент нет.
Танкер Eventin - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
В ФРГ не увидели угрозы утечки нефти с дрейфующего в Балтике танкера
10 января, 17:44
 
В миреБалтийское мореГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала