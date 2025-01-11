https://ria.ru/20250111/tajvan-1993227440.html

На Тайване рождаемость достигла рекордно низкого уровня

На Тайване рождаемость достигла рекордно низкого уровня - РИА Новости, 11.01.2025

На Тайване рождаемость достигла рекордно низкого уровня

По итогам 2024 года на Тайване родились 134 856 человек, что стало рекордно низким показателем, передает тайваньское Центральное новостное агентство (CNA) со... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T06:55:00+03:00

2025-01-11T06:55:00+03:00

2025-01-11T06:55:00+03:00

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ПЕКИН, 11 янв - РИА Новости. По итогам 2024 года на Тайване родились 134 856 человек, что стало рекордно низким показателем, передает тайваньское Центральное новостное агентство (CNA) со ссылкой на департамент внутренних дел острова. "В 2024 году родились 134 856 детей, что на 715 меньше, чем в 2023 году, и ниже, чем показатель 2022 года, когда родились 138 000 новорожденных", - отмечает агентство, подчеркивая, что рождаемость достигла "рекордно низкого уровня". По итогам года численность населения Тайваня составила 23 402 200 человек, что на 20 222 человека меньше, чем в 2023 году. Корме того, как пишет агентство, доля жителей острова в возрасте 65 лет и старше составила 19,18% от общей численности населения Тайваня. Таким образом, остров находится "в одном шаге" от превращения в "сверхстареющее общество" (общество, где доля людей старше 65 лет превышает 20%). С серьезными демографическими проблемами сегодня сталкивается и материковый Китай. Общий коэффициент рождаемости в КНР, согласно данным ООН, на 2024 год составил 1,01, что является одним из самых низких показателей в мире. Министерство гражданской администрации КНР ранее сообщило, что в 2022 году в Китае зарегистрировали рекордно низкое число браков, отношения официально оформили только около 6,8 миллиона пар, что стало самым низким показателем в стране за 37 лет. Ранее старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан заявил РИА Новости, что сокращение населения Китая будет затяжным процессом, оно обусловлено прошлыми ошибками политики контроля рождаемости и нынешним нежеланием молодого поколения вступать в брак и заводить детей, при этом вслед за модернизацией промышленной структуры КНР поэтапное сокращение населения не окажет серьезного влияния на долгосрочное устойчивое экономическое развитие. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240329/demografiya-1936430006.html

https://ria.ru/20241021/uchenyy-1979055108.html

https://ria.ru/20240913/kitay-1972532289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, тайвань