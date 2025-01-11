https://ria.ru/20250111/tajvan-1993224655.html

Тайвань разместит на севере острова комплексы ПВО

Тайвань разместит на севере острова комплексы ПВО - РИА Новости, 11.01.2025

Тайвань разместит на севере острова комплексы ПВО

Тайвань разместит на севере острова комплексы противовоздушной обороны NASAMS, закупленные у США, пишет газета Taipei Times. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T05:39:00+03:00

2025-01-11T05:39:00+03:00

2025-01-11T05:39:00+03:00

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ПЕКИН, 11 янв - РИА Новости. Тайвань разместит на севере острова комплексы противовоздушной обороны NASAMS, закупленные у США, пишет газета Taipei Times. "NASAMS, заказанные Тайванем у США, будут установлены на стратегически важных позициях в Тайбэе и Синьбэе для защиты региона", - пишет газета со ссылкой на министерство обороны острова. В ведомстве также уточнили, что комплексы ПВО будут развернуты в районе Суншань Тайбэя и районе Тамсуй Синьбэя, добавив, что системы "могут быть поставлены уже к концу этого года". Газета отмечает, что ранее агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) при американском минобороны заявило, что три NASAMS будут проданы Тайваню. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20241111/f-5e-1983094374.html

https://ria.ru/20240812/tayvan-1965587449.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси