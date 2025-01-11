https://ria.ru/20250111/svyaschennik-1993076310.html

Священник рассказал, сколько еще православным можно не поститься

Священник рассказал, сколько еще православным можно не поститься - РИА Новости, 11.01.2025

Священник рассказал, сколько еще православным можно не поститься

Православные верующие могут не поститься вплоть до Крещенского сочельника 18 января, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T07:30:00+03:00

2025-01-11T07:30:00+03:00

2025-01-11T07:30:00+03:00

религия

иордан

религия

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Православные верующие могут не поститься вплоть до Крещенского сочельника 18 января, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.Святки – период празднования от Рождества до Крещенского сочельника 18 января."Предписания (для верующих во время Святок – ред.) – отсутствие поста. Вплоть до сочельника Крещения поста нет", – рассказал Волков РИА Новости.В Крещенский сочельник, или навечерие Крещения Господня, верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа. Согласно церковному преданию, его совершил в водах Иордана Иоанн Предтеча. Навечерие Крещения – постный день в православной традиции. Как и в Рождественский сочельник, в Крещенский не вкушают пищу до выноса свечи после литургии утром и первого причащения крещенской воды. Название "сочельник" (или же "сочевник") связано с традицией в этот день варить особое постное блюдо: сочиво, представляющее собой пшеничный взвар с медом и изюмом.На святочной неделе в храмах Московской епархии будут продолжаться рождественские елки, поздравления пожилых людей в домах престарелых, а также воспитанников детских домов, рассказал священник Александр Волков. Во многих храмах, добавил он, прихожане также поздравляют пожилых людей, которые не смогли прийти на службу в праздник.

https://ria.ru/20241231/svyaschennik-1992125396.html

https://ria.ru/20250107/kirill-1992765564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иордан, религия