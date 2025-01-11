https://ria.ru/20250111/svechi-1993240829.html

В Москве зажгут свечи в память о детях, убитых во время абортов

В Москве зажгут свечи в память о детях, убитых во время абортов - РИА Новости, 11.01.2025

В Москве зажгут свечи в память о детях, убитых во время абортов

Три тысячи свечей в память о детях, убитых во время абортов, зажгут в субботу в столичном храме Сергия Радонежского в Рогожской слободе, в этот день в Русской... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T10:55:00+03:00

2025-01-11T10:55:00+03:00

2025-01-11T10:55:00+03:00

религия

вифлеем

сергий радонежский

иисус христос

русская православная церковь

рождество христово

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Три тысячи свечей в память о детях, убитых во время абортов, зажгут в субботу в столичном храме Сергия Радонежского в Рогожской слободе, в этот день в Русской церкви вспоминают о 14 тысячах младенцев, убитых царем Иродом вскоре после Рождества Христова, рассказала РИА Новости координатор благотворительной организации по поддержке беременных женщин "Спаси жизнь" Мария Студеникина. "В субботу в храме Сергия Радонежского в Рогожской слободе представители благотворительных и общественных организаций, а также простые верующие зажгут 3 тысячи свечей в память о детях, убитых абортами. Свечи установят на большой подсвечник в форме креста. Священнослужители прочитают покаянную молитву о прекращении греха убийства чад во утробе и прощении тех, кто совершил этот грех. Присоединиться могут все желающие, начало в 11 часов", - сказала Студеникина По ее данным, ежегодно россияне совершают до миллиона абортов – "это порядка 3 тысяч абортов ежедневно, поэтому решено зажечь столько свечей". "Событие приурочено ко дню, когда Русская православная церковь вспоминает о 14 тысячах младенцев, по преданию, убитых царем Иродом в Вифлееме (Ирод видел соперника в только что родившимся Иисусе Христе, но не знал, где он – ред.). На протяжении многих лет в этот день противники искусственных, то есть совершаемых по желанию женщины, абортов проводят различные мероприятия, чтобы привлечь внимание общества к проблеме абортов", – пояснила представитель фонда. Она добавила, что акцию организуют российская благотворительная организация по поддержке беременных женщин в кризисной ситуации "Спаси жизнь", Русская Община и Координационный центр социального служения центрального викариатства Москвы (РПЦ). В Русской православной церкви выступают за признание права на жизнь у человека в утробе матери, считают аборт убийством, неоднократно предлагали вывести аборты без медпоказаний из системы ОМС, запретить проведение абортов в частных клиниках.

https://ria.ru/20241127/rpts-1986115798.html

https://ria.ru/20240905/kliniki-1970932884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вифлеем, сергий радонежский, иисус христос, русская православная церковь, рождество христово