В Москве зажгут свечи в память о детях, убитых во время абортов
В храме Сергия Радонежского зажгут свечи в память о детях, убитых при абортах
Зажженные свечи. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Три тысячи свечей в память о детях, убитых во время абортов, зажгут в субботу в столичном храме Сергия Радонежского в Рогожской слободе, в этот день в Русской церкви вспоминают о 14 тысячах младенцев, убитых царем Иродом вскоре после Рождества Христова, рассказала РИА Новости координатор благотворительной организации по поддержке беременных женщин "Спаси жизнь" Мария Студеникина.
"В субботу в храме Сергия Радонежского в Рогожской слободе представители благотворительных и общественных организаций, а также простые верующие зажгут 3 тысячи свечей в память о детях, убитых абортами. Свечи установят на большой подсвечник в форме креста. Священнослужители прочитают покаянную молитву о прекращении греха убийства чад во утробе и прощении тех, кто совершил этот грех. Присоединиться могут все желающие, начало в 11 часов", - сказала Студеникина
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По ее данным, ежегодно россияне совершают до миллиона абортов – "это порядка 3 тысяч абортов ежедневно, поэтому решено зажечь столько свечей".
"Событие приурочено ко дню, когда Русская православная церковь вспоминает о 14 тысячах младенцев, по преданию, убитых царем Иродом в Вифлееме (Ирод видел соперника в только что родившимся Иисусе Христе, но не знал, где он – ред.). На протяжении многих лет в этот день противники искусственных, то есть совершаемых по желанию женщины, абортов проводят различные мероприятия, чтобы привлечь внимание общества к проблеме абортов", – пояснила представитель фонда.
Она добавила, что акцию организуют российская благотворительная организация по поддержке беременных женщин в кризисной ситуации "Спаси жизнь", Русская Община и Координационный центр социального служения центрального викариатства Москвы (РПЦ).
В Русской православной церкви выступают за признание права на жизнь у человека в утробе матери, считают аборт убийством, неоднократно предлагали вывести аборты без медпоказаний из системы ОМС, запретить проведение абортов в частных клиниках.
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