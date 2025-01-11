https://ria.ru/20250111/sud-1993228456.html

Суд взыскал с Национального центра Украины миллион рублей

Суд взыскал с Национального центра Украины миллион рублей - РИА Новости, 11.01.2025

Суд взыскал с Национального центра Украины миллион рублей

Суд взыскал около одного миллиона рублей с некоммерческой организации "Национальный культурный центр Украины в Москве", посчитав эту суммой необоснованным... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T07:26:00+03:00

2025-01-11T07:26:00+03:00

2025-01-11T07:27:00+03:00

украина

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/16/1508751628_0:130:800:580_1920x0_80_0_0_d4155e20bd2e06d07082e2fca2514ccf.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Суд взыскал около одного миллиона рублей с некоммерческой организации "Национальный культурный центр Украины в Москве", посчитав эту суммой необоснованным обогащением, говорится в официальных судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Национальный культурный центр был учрежден министерством культуры Украины и работает в Москве с 2003 года. Основной вид деятельности организации, согласно регистрационным документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, обозначен как "деятельность профессиональных членских организаций", а дополнительный вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным имуществом. Регистрационные документы указывают на то, что само здание центра находится в собственности Украины, земля же принадлежит властям Москвы. Иск, как говорится в судебных документах, был заявлен столичным департаментом городского имущества с требованием "о взыскании неосновательного обогащения в виде экономии (сбережения) денежных средств вследствие использования земельного участка… не по целевому назначению". Дело рассматривалось в упрощенном порядке, решение было вынесено в августе, оно не обжаловалось и вступило в силу. "Взыскать с ответчика… неосновательное обогащение в размере 926 642,97 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 65 961,81 рубля и с 05.03.2024 по день фактической уплаты долга, начисленные на сумму долга", - говорится в судебном акте. Власти Москвы в 2018 году заключили с Центром договор аренды земельного участка, на котором находится здание, сроком до 25 сентября 2067 года. Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, разрешенное использование земельного участка – для "эксплуатации культурного центра". С июня 2021 года по октябрь 2022 года исполняющим обязанности гендиректора центра, согласно регистрационным данным и сведениям сервиса "БИР-аналитика", являлся гражданин Украины Олег Овсиенко, а с октябрь по ноябрь и.о. гендиректора была Кристина Никитина. Последние изменений сведений о юридическом ице вносились в реестр в 2023 году. Задолженности за некоммерческой организацией не числится. В 2023 году суд также взыскал с Национального культурного центра Украины более 1,1 миллиона рублей штрафа. Суд тогда согласился с доводами истца, что земельный участок используется с нарушением целевого назначения и условий его предоставления, так как 26,8% общей площади здания на нем занято "под торговые, гостиничные цели, общественное питание". Между тем договор аренды предусматривает, что в случае использования земельного участка не по целевому назначению арендатор уплачивает арендодателю неустойку в размере 1,5% от кадастровой стоимости участка "В данном случае ответчиком нарушены условия договора аренды, в части разрешенного использования земельного участка: "для целей эксплуатации нежилого здания культурного центра"… что не предполагает коммерческого использования", - указал суд в решении.

https://ria.ru/20241128/posolstvo-1986152320.html

https://ria.ru/20241108/krym-1982702833.html

https://ria.ru/20240819/latviya-1967045816.html

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, москва, происшествия