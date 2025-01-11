https://ria.ru/20250111/stavropole-1993226554.html

На Ставрополье на реабилитацию отправили около 400 птиц

На Ставрополье на реабилитацию отправили около 400 птиц - РИА Новости, 11.01.2025

На Ставрополье на реабилитацию отправили около 400 птиц

Около 400 птиц, пострадавших от мазута, проходят реабилитацию на Ставрополье, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого центра "Пеликан". РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T06:25:00+03:00

2025-01-11T06:25:00+03:00

2025-01-11T08:43:00+03:00

анапа

ставрополь

черное море

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 11 янв – РИА Новости. Около 400 птиц, пострадавших от мазута, проходят реабилитацию на Ставрополье, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого центра "Пеликан". Реабилитационный центр "Пеликан" – подразделение Российского биологического общества. Подобные подразделения находятся в разных регионах страны, но из ближайших к Анапе, готовых принимать птиц, оказалось ставропольское. В пресс-службе рассказали, что пока птиц мыли в Анапе и отправляли в Ставрополь, в "Пеликане" установили специальные конструкции – "теплицы" для размещения, после чего приняли первые несколько партий птиц. "В основном птица, которая поступает, это массовый вид птицы – так называемая чомга. Ее популяция и на Черном море, и на некоторых водоемах Ставропольского края достаточно большая. Однако кроме этих массовых видов птиц, приходят и представители красной книги, например гагара, ее разновидности. Прислали 1117 птиц, сейчас на реабилитации около 400", - рассказали агентству в пресс-службе. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250105/mazut-1992588032.html

https://ria.ru/20241221/ptitsy-1990605034.html

анапа

ставрополь

черное море

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Реабилитация птиц в краевом центре "Пеликан" на Ставрополье Около 400 птиц, пострадавших от мазута, проходят реабилитацию на Ставрополье, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого центра "Пеликан". 2025-01-11T06:25 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анапа, ставрополь, черное море, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия