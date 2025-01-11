https://ria.ru/20250111/ssha-1993215260.html

США за последние месяцы поставили Украине сотни тысяч артснарядов

США за последние месяцы поставили Украине сотни тысяч артснарядов - РИА Новости, 11.01.2025

США за последние месяцы поставили Украине сотни тысяч артснарядов

США за последние месяцы поставили Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие вооружения, говорится в... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T01:41:00+03:00

2025-01-11T01:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. США за последние месяцы поставили Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие вооружения, говорится в заявлении Белого дома."За последние несколько месяцев Соединенные Штаты поставили сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства украинским силам", - указано в релизе по итогам прошедшего звонка президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250109/rogov-1992958631.html

сша

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, джо байден, владимир зеленский, россия, сергей лавров, нато