Рейтинг@Mail.ru
США за последние месяцы поставили Украине сотни тысяч артснарядов - РИА Новости, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 11.01.2025 (обновлено: 01:45 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/ssha-1993215260.html
США за последние месяцы поставили Украине сотни тысяч артснарядов
США за последние месяцы поставили Украине сотни тысяч артснарядов - РИА Новости, 11.01.2025
США за последние месяцы поставили Украине сотни тысяч артснарядов
США за последние месяцы поставили Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие вооружения, говорится в... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T01:41:00+03:00
2025-01-11T01:45:00+03:00
в мире
сша
украина
джо байден
владимир зеленский
россия
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886261071_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_519a25632e06a5c53ee98405978ee042.jpg
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. США за последние месяцы поставили Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие вооружения, говорится в заявлении Белого дома."За последние несколько месяцев Соединенные Штаты поставили сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства украинским силам", - указано в релизе по итогам прошедшего звонка президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250109/rogov-1992958631.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886261071_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3c7a73c7ca904316e37616fc6c659131.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, джо байден, владимир зеленский, россия, сергей лавров, нато
В мире, США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, Россия, Сергей Лавров, НАТО
США за последние месяцы поставили Украине сотни тысяч артснарядов

США за последние месяцы поставили Украине тысячи ракет и критические вооружения

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. США за последние месяцы поставили Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие вооружения, говорится в заявлении Белого дома.
"За последние несколько месяцев Соединенные Штаты поставили сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства украинским силам", - указано в релизе по итогам прошедшего звонка президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Запад превратил Украину в полигон для испытаний своего оружия, заявил Рогов
9 января, 15:42
 
В миреСШАУкраинаДжо БайденВладимир ЗеленскийРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала