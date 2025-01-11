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Российские войска нанесли удары по ВСУ почти в 150 районах - РИА Новости, 11.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 11.01.2025 (обновлено: 13:48 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993250449.html
Российские войска нанесли удары по ВСУ почти в 150 районах
Российские войска нанесли удары по ВСУ почти в 150 районах - РИА Новости, 11.01.2025
Российские войска нанесли удары по ВСУ почти в 150 районах
Российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, работающим на украинский ВПК, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T12:38:00+03:00
2025-01-11T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, работающим на украинский ВПК, сообщило Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах", — говорится в сводке. Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили пять снарядов РСЗО HIMARS и 181 беспилотник самолетного типа. Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:
https://ria.ru/20250110/vsu-1993207581.html
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украина, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские войска нанесли удары по ВСУ почти в 150 районах

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре ВСУ и ВПК Украины

© Фото : Минобороны РоссииИстребители Су-35 ВКС России
Истребители Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : Минобороны России
Истребители Су-35 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, работающим на украинский ВПК, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах", — говорится в сводке.
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Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили пять снарядов РСЗО HIMARS и 181 беспилотник самолетного типа.
Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:
  • 652 самолета;
  • 283 вертолета;
  • 40 077 дронов;
  • 590 зенитных ракетных комплексов;
  • 20 480 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1508 боевых машин РСЗО;
  • 20 412 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 30 156 военных автомобилей.
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