Российские войска нанесли удары по ВСУ почти в 150 районах
Минобороны: ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре ВСУ и ВПК Украины
© Фото : Минобороны РоссииИстребители Су-35 ВКС России
© Фото : Минобороны России
Истребители Су-35 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, работающим на украинский ВПК, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах", — говорится в сводке.
Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили пять снарядов РСЗО HIMARS и 181 беспилотник самолетного типа.
Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:
- 652 самолета;
- 283 вертолета;
- 40 077 дронов;
- 590 зенитных ракетных комплексов;
- 20 480 танков и других боевых бронированных машин;
- 1508 боевых машин РСЗО;
- 20 412 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 30 156 военных автомобилей.
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