https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993250449.html

Российские войска нанесли удары по ВСУ почти в 150 районах

Российские войска нанесли удары по ВСУ почти в 150 районах - РИА Новости, 11.01.2025

Российские войска нанесли удары по ВСУ почти в 150 районах

Российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, работающим на украинский ВПК, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T12:38:00+03:00

2025-01-11T12:38:00+03:00

2025-01-11T13:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, работающим на украинский ВПК, сообщило Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах", — говорится в сводке. Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили пять снарядов РСЗО HIMARS и 181 беспилотник самолетного типа. Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:

https://ria.ru/20250110/vsu-1993207581.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность