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ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 11.01.2025
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T12:34:00+03:00
2025-01-11T12:34:00+03:00
2025-01-11T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Николаевка, Серебрянка и Предтечино Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы, уничтожены два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 210 боевиков, "Град" и станцию РЭБ в зоне действий "Юга"