https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993250011.html

ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 11.01.2025

ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T12:34:00+03:00

2025-01-11T12:34:00+03:00

2025-01-11T12:39:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Николаевка, Серебрянка и Предтечино Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы, уничтожены два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф