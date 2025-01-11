https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993249549.html

ВСУ потеряли до 35 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки

ВСУ потеряли до 35 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки - РИА Новости, 11.01.2025

ВСУ потеряли до 35 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T12:29:00+03:00

2025-01-11T12:29:00+03:00

2025-01-11T12:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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харьковская область

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безопасность

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф