https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993225293.html
БПЛА "Баба-яга" убил двух женщин в Часовом Яре, сообщил беженец
БПЛА "Баба-яга" убил двух женщин в Часовом Яре, сообщил беженец - РИА Новости, 11.01.2025
БПЛА "Баба-яга" убил двух женщин в Часовом Яре, сообщил беженец
Дрон ВСУ "Баба-яга", сделав два сброса, убил двух женщин в Часовом Яре в ДНР, рассказал РИА Новости беженец из города Иван Корякин, добавив, что одной из... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T05:53:00+03:00
2025-01-11T05:53:00+03:00
2025-01-11T05:53:00+03:00
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Дрон ВСУ "Баба-яга", сделав два сброса, убил двух женщин в Часовом Яре в ДНР, рассказал РИА Новости беженец из города Иван Корякин, добавив, что одной из погибших была его мать. Он рассказал, что жил в подвале дома с матерью и соседкой в Часовом Яре. Семнадцатого ноября крыша дома загорелась от зажигательного снаряда, который был сброшен с беспилотника ВСУ. Поняв, что потушить возгорание не получится, они начали выносить еду из горящего дома. Иван увидел, что зажигательная жидкость прогорела, остались небольшие очаги пламени, после чего полез на чердак ликвидировать возгорание. "Мама и соседка продолжали носить продукты, и слышу, что "Баба-яга" летит, там уже мы научились отличать, как жужжат разные дроны, и это была "Баба-яга". Ну и мама с соседкой побежали, я так понимаю, в подвал, и не добежали. "Баба-яга" сделала на них два сброса. Я слез с крыши: (вижу - ред.) тела возле подвала", - сказал собеседник агентства. В пятницу, 10 января, командир штурмового взвода отряда "Русь" 88-й бригады "Эспаньола" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг" ВС РФ, сообщил РИА Новости о том, что штурмовики данного отряда ведут активные бои в микрорайоне Северный в Часовом Яре.
https://ria.ru/20250110/chasovyar-1981337707.html
https://ria.ru/20250111/ukraina-1993218175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Общество
БПЛА "Баба-яга" убил двух женщин в Часовом Яре, сообщил беженец
Беженец из Часова Яра рассказал, как ВСУ сбросом с "Бабы-яги" убили двух женщин