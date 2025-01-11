https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993223630.html
Российские морпехи уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра
Российские морпехи уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 11.01.2025
Российские морпехи уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) морской пехоты Северного флота российской группировки войск "Днепр" обнаружил и уничтожил украинский миномет на РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T05:10:00+03:00
2025-01-11T05:10:00+03:00
2025-01-11T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 11 янв - РИА Новости. Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) морской пехоты Северного флота российской группировки войск "Днепр" обнаружил и уничтожил украинский миномет на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе очередного полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА группировки войск "Днепр" обнаружил замаскированный миномет противника, который вел огонь. Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить цель барражирующим боеприпасом. После запуска "Ланцет" преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Расчет вывел БПЛА на цель, осуществил ее захват и уничтожение. Расчет беспилотника Zala зафиксировал точное поражение миномета", - сообщили в военном ведомстве. Расчеты комплекса БПЛА Zala морской пехоты Севфлота из состава группировки войск "Днепр" днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировки ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника. Подразделения БПЛА морской пехоты Северного флота уничтожили не один десяток орудий, реактивных систем залпового огня, установок ПВО и других видов боевой техники ВСУ как советского, так и западного производства.
https://ria.ru/20241216/bespilotnik-1989356452.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские морпехи уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет беспилотника группы "Днепр" уничтожил миномет ВСУ в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 11 янв - РИА Новости. Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) морской пехоты Северного флота российской группировки войск "Днепр" обнаружил и уничтожил украинский миномет на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе очередного полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА группировки войск "Днепр" обнаружил замаскированный миномет противника, который вел огонь. Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить цель барражирующим боеприпасом. После запуска "Ланцет" преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Расчет вывел БПЛА на цель, осуществил ее захват и уничтожение. Расчет беспилотника Zala зафиксировал точное поражение миномета", - сообщили в военном ведомстве.
Расчеты комплекса БПЛА Zala морской пехоты Севфлота из состава группировки войск "Днепр" днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировки ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.
Подразделения БПЛА морской пехоты Северного флота уничтожили не один десяток орудий, реактивных систем залпового огня, установок ПВО и других видов боевой техники ВСУ
как советского, так и западного производства.