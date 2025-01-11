https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993221472.html

В подполье сообщили об ударе в направлении микрорайона, где жил Зеленский

В подполье сообщили об ударе в направлении микрорайона, где жил Зеленский - РИА Новости, 11.01.2025

В подполье сообщили об ударе в направлении микрорайона, где жил Зеленский

Удар нанесен в направлении микрорайона "95-й квартал" в Кривом Роге, где ранее жил Владимир Зеленский, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T04:13:00+03:00

2025-01-11T04:13:00+03:00

2025-01-11T04:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

кривой рог

владимир зеленский

сергей лебедев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Удар нанесен в направлении микрорайона "95-й квартал" в Кривом Роге, где ранее жил Владимир Зеленский, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Кривой Рог — два "прилета", но тоже пока без конкретики... Ориентировочно — в микрорайон "95-й квартал", в котором когда-то жил Зеленский", — сказал он.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

кривой рог

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, кривой рог, владимир зеленский, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины