https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993221472.html
В подполье сообщили об ударе в направлении микрорайона, где жил Зеленский
В подполье сообщили об ударе в направлении микрорайона, где жил Зеленский - РИА Новости, 11.01.2025
В подполье сообщили об ударе в направлении микрорайона, где жил Зеленский
Удар нанесен в направлении микрорайона "95-й квартал" в Кривом Роге, где ранее жил Владимир Зеленский, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T04:13:00+03:00
2025-01-11T04:13:00+03:00
2025-01-11T04:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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кривой рог
владимир зеленский
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Удар нанесен в направлении микрорайона "95-й квартал" в Кривом Роге, где ранее жил Владимир Зеленский, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Кривой Рог — два "прилета", но тоже пока без конкретики... Ориентировочно — в микрорайон "95-й квартал", в котором когда-то жил Зеленский", — сказал он.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В подполье сообщили об ударе в направлении микрорайона, где жил Зеленский
В направлении микрорайона "95-й квартал", где жил Зеленский, нанесен удар