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В подполье рассказали об ударе возле Кременчугского автосборочного завода - РИА Новости, 11.01.2025
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04:10 11.01.2025 (обновлено: 04:15 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993221378.html
В подполье рассказали об ударе возле Кременчугского автосборочного завода
В подполье рассказали об ударе возле Кременчугского автосборочного завода - РИА Новости, 11.01.2025
В подполье рассказали об ударе возле Кременчугского автосборочного завода
Удар нанесен в направлении складов Кременчугского автосборочного завода на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T04:10:00+03:00
2025-01-11T04:15:00+03:00
украина
в мире
россия
полтавская область
дмитрий песков
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Удар нанесен в направлении складов Кременчугского автосборочного завода на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Кременчуг – Полтавская область. Около 0.20 прилетело по окраине в направлении района "Вторая засыпь", ориентировочно в склады Кременчугского автосборочного завода", - заявил собеседник агентства.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина
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украина, в мире, россия, полтавская область, дмитрий песков, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Украина, В мире, Россия, Полтавская область, Дмитрий Песков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В подполье рассказали об ударе возле Кременчугского автосборочного завода

Лебедев: у складов Кременчугского автосборочного завода на Украине нанесен удар

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Удар нанесен в направлении складов Кременчугского автосборочного завода на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Кременчуг – Полтавская область. Около 0.20 прилетело по окраине в направлении района "Вторая засыпь", ориентировочно в склады Кременчугского автосборочного завода", - заявил собеседник агентства.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
УкраинаВ миреРоссияПолтавская областьДмитрий ПесковСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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