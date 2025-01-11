https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993221378.html
В подполье рассказали об ударе возле Кременчугского автосборочного завода
В подполье рассказали об ударе возле Кременчугского автосборочного завода - РИА Новости, 11.01.2025
В подполье рассказали об ударе возле Кременчугского автосборочного завода
Удар нанесен в направлении складов Кременчугского автосборочного завода на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T04:10:00+03:00
2025-01-11T04:10:00+03:00
2025-01-11T04:15:00+03:00
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Удар нанесен в направлении складов Кременчугского автосборочного завода на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Кременчуг – Полтавская область. Около 0.20 прилетело по окраине в направлении района "Вторая засыпь", ориентировочно в склады Кременчугского автосборочного завода", - заявил собеседник агентства.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, полтавская область, дмитрий песков, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Украина, В мире, Россия, Полтавская область, Дмитрий Песков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В подполье рассказали об ударе возле Кременчугского автосборочного завода
Лебедев: у складов Кременчугского автосборочного завода на Украине нанесен удар