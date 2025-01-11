https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993220310.html

В подполье сообщили об ударе по аэродрому в Николаевской области

В подполье сообщили об ударе по аэродрому в Николаевской области - РИА Новости, 11.01.2025

В подполье сообщили об ударе по аэродрому в Николаевской области

По военному аэродрому Мартыновка в Николаевской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T03:28:00+03:00

2025-01-11T03:28:00+03:00

2025-01-11T03:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

николаевская область

вооруженные силы рф

украина

безопасность

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. По военному аэродрому Мартыновка в Николаевской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в районе города Вознесенск Николаевской области."Пара прилетов "Гераней" с интервалом около 10 минут по Мартыновке", — цитирует Лебедев представителей сопротивления.Собеседник агентства уточнил, что атакованный объект используется как аэродром подскока.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250110/ukraina-1992970024.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николаевская область, вооруженные силы рф, украина, безопасность, сергей лебедев