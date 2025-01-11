https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993220310.html
В подполье сообщили об ударе по аэродрому в Николаевской области
В подполье сообщили об ударе по аэродрому в Николаевской области - РИА Новости, 11.01.2025
В подполье сообщили об ударе по аэродрому в Николаевской области
По военному аэродрому Мартыновка в Николаевской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T03:28:00+03:00
2025-01-11T03:28:00+03:00
2025-01-11T03:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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безопасность
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. По военному аэродрому Мартыновка в Николаевской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в районе города Вознесенск Николаевской области."Пара прилетов "Гераней" с интервалом около 10 минут по Мартыновке", — цитирует Лебедев представителей сопротивления.Собеседник агентства уточнил, что атакованный объект используется как аэродром подскока.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250110/ukraina-1992970024.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаевская область, вооруженные силы рф, украина, безопасность, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Украина, Безопасность, Сергей Лебедев
В подполье сообщили об ударе по аэродрому в Николаевской области
Координатор сопротивления Лебедев сообщил об ударе по аэродрому Мартыновка