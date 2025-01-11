В Якутии дважды спасали китайского туриста по пути на марафон
В Якутии дважды спасали китайского туриста по пути на марафон "Полюс холода"
© Фото : Служба спасения Якутии/TelegramКитайский турист со спасателями Службы спасения Якутии. 11 января 2025
Китайский турист со спасателями Службы спасения Якутии. 11 января 2025
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ЯКУТСК, 11 янв — РИА Новости. Китайского туриста дважды спасали в Якутии по пути на экстремальный марафон "Полюс холода" в Оймяконском районе, сообщила пресс-служба региональной службы спасения.
"Китайского туриста спасли на этот раз спасатели Службы спасения Якутии", — рассказали в ведомстве.
© Фото : Служба спасения Якутии/TelegramСотрудники Службы спасения Якутии отбуксировали машину китайского туриста, ехавшего на экстремальный марафон "Полюс холода" в Оймяконском районе
Сотрудники Службы спасения Якутии отбуксировали машину китайского туриста, ехавшего на экстремальный марафон "Полюс холода" в Оймяконском районе
Четверо спасателей, которые должны были обеспечивать безопасность на марафоне "Полюс холода", 9 января ехали из Якутска по трассе "Колыма" в сторону поселка Томтор. Уже вечером, проехав местность Кюбемя, они заметили съехавшую с дороги машину. В ней находился китайский турист, который не справился с управлением, так как было очень скользко.
Спасатели отбуксировали машину. Общаясь с туристом через переводчик в телефоне, они выяснили, что его уже спасали сотрудники ГАИ в Таттинском районе, когда в машине обледенели патрубки и китаец чуть не замерз.
"В этот раз китайский турист сильно промок, когда попал в полынью, и замерз. Спасатели подоспели вовремя — на улице была температура минус 46, существовала угроза жизни", — добавили в пресс-службе.
Экстремальный марафон "Полюс холода" пройдет в Оймяконском районе 11-12 января.