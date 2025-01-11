https://ria.ru/20250111/spasenie-1993234646.html

В Якутии дважды спасали китайского туриста по пути на марафон

В Якутии дважды спасали китайского туриста по пути на марафон - РИА Новости, 11.01.2025

В Якутии дважды спасали китайского туриста по пути на марафон

Китайского туриста дважды спасали в Якутии по пути на экстремальный марафон "Полюс холода" в Оймяконском районе, сообщила пресс-служба региональной службы... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T09:41:00+03:00

2025-01-11T09:41:00+03:00

2025-01-11T13:54:00+03:00

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якутск

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ЯКУТСК, 11 янв — РИА Новости. Китайского туриста дважды спасали в Якутии по пути на экстремальный марафон "Полюс холода" в Оймяконском районе, сообщила пресс-служба региональной службы спасения. "Китайского туриста спасли на этот раз спасатели Службы спасения Якутии", — рассказали в ведомстве.Четверо спасателей, которые должны были обеспечивать безопасность на марафоне "Полюс холода", 9 января ехали из Якутска по трассе "Колыма" в сторону поселка Томтор. Уже вечером, проехав местность Кюбемя, они заметили съехавшую с дороги машину. В ней находился китайский турист, который не справился с управлением, так как было очень скользко. Спасатели отбуксировали машину. Общаясь с туристом через переводчик в телефоне, они выяснили, что его уже спасали сотрудники ГАИ в Таттинском районе, когда в машине обледенели патрубки и китаец чуть не замерз. "В этот раз китайский турист сильно промок, когда попал в полынью, и замерз. Спасатели подоспели вовремя — на улице была температура минус 46, существовала угроза жизни", — добавили в пресс-службе. Экстремальный марафон "Полюс холода" пройдет в Оймяконском районе 11-12 января.

https://ria.ru/20250109/rybak-1992876730.html

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оймякон, якутск, гибдд мвд рф, происшествия