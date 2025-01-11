В Сочи произошло новое землетрясение
В Сочи произошло второе за сутки землетрясение
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 11 янв — РИА Новости. Жители Сочи сообщают о подземных толчках, которые ощущаются в разных микрорайонах города, заявили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).
"Поступают звонки, это было в центре, толчок был. <...> Они буквально начались где-то минуты четыре назад, массовые сейчас прозвоны граждан", — сказала оператор.
Согласно данным Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в 20:43 мск. Магнитуда землетрясения составила 3,9, интенсивность — три балла, очаг располагался на глубине пять километров, уточнили в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
"Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет", — заявили в ведомстве.
В субботу утром в Сочи также произошло несколько подземных толчков, самый мощный — магнитудой 3,5. Очаг, по приблизительным оценкам, располагался в направлении Лазаревского района курорта, в примерно в 20 километрах от микрорайона Бытха. По словам главы сочинской сейсмологической станции Елены Карпович, причина землетрясений — рост молодых Кавказских гор.
В турецкой Анталье произошло землетрясение
3 января, 17:22