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В Сочи произошло новое землетрясение - РИА Новости, 11.01.2025
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21:22 11.01.2025 (обновлено: 23:06 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/sochi-1993290401.html
В Сочи произошло новое землетрясение
В Сочи произошло новое землетрясение - РИА Новости, 11.01.2025
В Сочи произошло новое землетрясение
Жители Сочи сообщают о подземных толчках, которые ощущаются в разных микрорайонах города, заявили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС). РИА Новости, 11.01.2025
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происшествия
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 11 янв — РИА Новости. Жители Сочи сообщают о подземных толчках, которые ощущаются в разных микрорайонах города, заявили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС). "Поступают звонки, это было в центре, толчок был. &lt;...&gt; Они буквально начались где-то минуты четыре назад, массовые сейчас прозвоны граждан", — сказала оператор.Согласно данным Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в 20:43 мск. Магнитуда землетрясения составила 3,9, интенсивность — три балла, очаг располагался на глубине пять километров, уточнили в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края."Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет", — заявили в ведомстве.В субботу утром в Сочи также произошло несколько подземных толчков, самый мощный — магнитудой 3,5. Очаг, по приблизительным оценкам, располагался в направлении Лазаревского района курорта, в примерно в 20 километрах от микрорайона Бытха. По словам главы сочинской сейсмологической станции Елены Карпович, причина землетрясений — рост молодых Кавказских гор.
https://ria.ru/20250108/tibet-1992812148.html
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происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи произошло новое землетрясение

В Сочи произошло второе за сутки землетрясение

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
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СОЧИ, 11 янв — РИА Новости. Жители Сочи сообщают о подземных толчках, которые ощущаются в разных микрорайонах города, заявили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).
"Поступают звонки, это было в центре, толчок был. <...> Они буквально начались где-то минуты четыре назад, массовые сейчас прозвоны граждан", — сказала оператор.
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Согласно данным Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в 20:43 мск. Магнитуда землетрясения составила 3,9, интенсивность — три балла, очаг располагался на глубине пять километров, уточнили в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
"Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет", — заявили в ведомстве.
В субботу утром в Сочи также произошло несколько подземных толчков, самый мощный — магнитудой 3,5. Очаг, по приблизительным оценкам, располагался в направлении Лазаревского района курорта, в примерно в 20 километрах от микрорайона Бытха. По словам главы сочинской сейсмологической станции Елены Карпович, причина землетрясений — рост молодых Кавказских гор.
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