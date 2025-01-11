https://ria.ru/20250111/sochi-1993290401.html

В Сочи произошло новое землетрясение

В Сочи произошло новое землетрясение - РИА Новости, 11.01.2025

В Сочи произошло новое землетрясение

Жители Сочи сообщают о подземных толчках, которые ощущаются в разных микрорайонах города, заявили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС). РИА Новости, 11.01.2025

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происшествия

сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 11 янв — РИА Новости. Жители Сочи сообщают о подземных толчках, которые ощущаются в разных микрорайонах города, заявили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС). "Поступают звонки, это было в центре, толчок был. <...> Они буквально начались где-то минуты четыре назад, массовые сейчас прозвоны граждан", — сказала оператор.Согласно данным Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в 20:43 мск. Магнитуда землетрясения составила 3,9, интенсивность — три балла, очаг располагался на глубине пять километров, уточнили в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края."Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет", — заявили в ведомстве.В субботу утром в Сочи также произошло несколько подземных толчков, самый мощный — магнитудой 3,5. Очаг, по приблизительным оценкам, располагался в направлении Лазаревского района курорта, в примерно в 20 километрах от микрорайона Бытха. По словам главы сочинской сейсмологической станции Елены Карпович, причина землетрясений — рост молодых Кавказских гор.

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сочи

краснодарский край

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

происшествия, сочи, краснодарский край