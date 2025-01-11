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Президент Словакии исключил отправку военных НАТО на Украину
Президент Словакии исключил отправку военных НАТО на Украину - РИА Новости, 11.01.2025
Президент Словакии исключил отправку военных НАТО на Украину
Словакия никогда не согласится с идеей отправить военных НАТО на Украину, поскольку это бы спровоцировало глобальный конфликт, сказал словацкий президент Петер... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T18:29:00+03:00
2025-01-11T18:29:00+03:00
2025-01-11T18:30:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 11 янв - РИА Новости. Словакия никогда не согласится с идеей отправить военных НАТО на Украину, поскольку это бы спровоцировало глобальный конфликт, сказал словацкий президент Петер Пеллегрини. "Никогда бы мы не согласились и не позволили бы отправку военных словацкой армии в составе НАТО, чтобы они воевали на украинском фронте с Россией… Мы никогда не согласимся и с отправкой войск НАТО на Украину для того, чтобы они включились в конфликт", - сказал Пеллегрини в эфире программы "Субботние диалоги". По его словам, отправка военных НАТО на Украину спровоцировала бы Третью мировую войну.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Петер Пеллегрини, НАТО
Президент Словакии исключил отправку военных НАТО на Украину
Пеллегрини: Словакия никогда не поддержит идею отправить военных НАТО на Украину