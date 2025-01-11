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Автоэксперт объяснил, когда подешевеют прошлогодние авто - РИА Новости, 11.01.2025
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02:15 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/skidki-1993211188.html
Автоэксперт объяснил, когда подешевеют прошлогодние авто
Автоэксперт объяснил, когда подешевеют прошлогодние авто - РИА Новости, 11.01.2025
Автоэксперт объяснил, когда подешевеют прошлогодние авто
Скидки на автомобили 2024 модельного года возможны ближе к весне, но это будут лишь разовые акции, а не системный тренд, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт РИА Новости, 11.01.2025
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2025-01-11T02:15:00+03:00
авто
егор васильев
россия
скидки
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Скидки на автомобили 2024 модельного года возможны ближе к весне, но это будут лишь разовые акции, а не системный тренд, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.С учетом инфляции сегодня даже простое отсутствие подорожания — уже скидка.“Деньги дешевеют, и даже если вы купите автомобиль по цене прошлого года, вы уже точно выиграли, а продавец проиграл", — уверен аналитик.Сам факт скидок зависит от возможностей дилера избавиться от старых авто в ущерб себе, ведь в этом случае он сокращает свою маржу, добавил он.При этом на фоне “схлопывания” спроса конкуренция между автопроизводителями в 2025 году вырастет, и бороться за покупателя им придется именно путем предоставления скидок. У китайских производителей для этого больше финансовых возможностей, чем у всех остальных, заключил Васильев.
https://ria.ru/20250107/avtorynok-1991829466.html
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авто, егор васильев, россия, скидки
Авто, Егор Васильев, Россия, Скидки
Автоэксперт объяснил, когда подешевеют прошлогодние авто

Аналитик Васильев: скидки на авто 2024 модельного года возможны ближе к весне

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота автосалона
Работа автосалона - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Скидки на автомобили 2024 модельного года возможны ближе к весне, но это будут лишь разовые акции, а не системный тренд, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
С учетом инфляции сегодня даже простое отсутствие подорожания — уже скидка.
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“Деньги дешевеют, и даже если вы купите автомобиль по цене прошлого года, вы уже точно выиграли, а продавец проиграл", — уверен аналитик.
Сам факт скидок зависит от возможностей дилера избавиться от старых авто в ущерб себе, ведь в этом случае он сокращает свою маржу, добавил он.
При этом на фоне “схлопывания” спроса конкуренция между автопроизводителями в 2025 году вырастет, и бороться за покупателя им придется именно путем предоставления скидок. У китайских производителей для этого больше финансовых возможностей, чем у всех остальных, заключил Васильев.
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