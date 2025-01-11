Глава МИД Украины раскрыл, как Киев и Варшава "ударили" по Москве
Глава МИД Украины Сибига назвал урегулирование вопросов с Польшей ударом по РФ
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Андрей Сибига . Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал урегулирование двусторонних вопросов Киева и Варшавы ударом по Москве. Об этом он заявил в соцсети X.
"Каждый решенный двусторонний вопрос — это удар по Москве", — похвастался он.
"Каждый решенный двусторонний вопрос — это удар по Москве", — похвастался он.
Накануне, премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х написал, что Украина впервые выдала разрешение на эксгумацию жертв Волынской резни.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* стал одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей Польши в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, в 1939-1945 годах сторонники ОУН-УПА* совершали массовые убийства поляков в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах II Польской республики.
Директор Института национальной памяти Польши (IPN) Кароль Навроцкий в начале ноября заявил, что украинские власти последовательно блокируют эксгумацию останков жертв Волынской резни, не относясь к Польше как к партнеру, но польская сторона не намерена сдаваться.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* стал одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей Польши в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, в 1939-1945 годах сторонники ОУН-УПА* совершали массовые убийства поляков в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах II Польской республики.
Директор Института национальной памяти Польши (IPN) Кароль Навроцкий в начале ноября заявил, что украинские власти последовательно блокируют эксгумацию останков жертв Волынской резни, не относясь к Польше как к партнеру, но польская сторона не намерена сдаваться.
В ноябре министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский поле переговоров с Сибигой заявил, что Украина согласилась не препятствовать проведению эксгумации тел из массовых захоронений на Волыни. Однако бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью телеканалу Polsat News призвал не верить обещаниям украинской власти, заявив, что Киев никогда не согласится на проведение эксгумации.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
* Запрещенная в России экстремистская организация.