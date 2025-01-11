https://ria.ru/20250111/shutrmovik-1993275502.html

Якутский штурмовик пришел в шок от присвоения звания Героя России

Якутский штурмовик пришел в шок от присвоения звания Героя России - РИА Новости, 11.01.2025

Якутский штурмовик пришел в шок от присвоения звания Героя России

Штурмовик из Якутии Андрей Григорьев, одержавший победу в рукопашном бою с украинским военным, рассказал в интервью RT, что удивился быстрому присвоению звания... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T18:11:00+03:00

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россия

владимир путин

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Штурмовик из Якутии Андрей Григорьев, одержавший победу в рукопашном бою с украинским военным, рассказал в интервью RT, что удивился быстрому присвоению звания Героя России."Я в шоке. <...> Я не ожидал такого быстрого решения", — сказал он.Уточняется, что Григорьев узнал эту новость от брата, когда тот позвонил и попросил включить новости по телевизору. Семья штурмовика очень обрадовалась этому событию.Ранее в субботу президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву.В начале января в социальных сетях появились кадры с камеры украинского боевика во время попытки армии противника контратаковать село Трудовое в ДНР. На них попал рукопашный бой с российским штурмовиком, одержавшим победу.На видео также запечатлены последние минуты жизни военного ВСУ, который в конце просит оставить его и "дать уйти спокойно". Россиянин выполнил эту просьбу.Как впоследствии рассказал сам Григорьев, чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик-якут ликвидировал еще двух противников.

https://ria.ru/20250104/mask-1992464952.html

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россия, владимир путин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность