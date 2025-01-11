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Якутский штурмовик пришел в шок от присвоения звания Героя России - РИА Новости, 11.01.2025
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18:11 11.01.2025 (обновлено: 21:15 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/shutrmovik-1993275502.html
Якутский штурмовик пришел в шок от присвоения звания Героя России
Якутский штурмовик пришел в шок от присвоения звания Героя России - РИА Новости, 11.01.2025
Якутский штурмовик пришел в шок от присвоения звания Героя России
Штурмовик из Якутии Андрей Григорьев, одержавший победу в рукопашном бою с украинским военным, рассказал в интервью RT, что удивился быстрому присвоению звания... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T18:11:00+03:00
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россия
владимир путин
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Штурмовик из Якутии Андрей Григорьев, одержавший победу в рукопашном бою с украинским военным, рассказал в интервью RT, что удивился быстрому присвоению звания Героя России."Я в шоке. &lt;...&gt; Я не ожидал такого быстрого решения", — сказал он.Уточняется, что Григорьев узнал эту новость от брата, когда тот позвонил и попросил включить новости по телевизору. Семья штурмовика очень обрадовалась этому событию.Ранее в субботу президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву.В начале января в социальных сетях появились кадры с камеры украинского боевика во время попытки армии противника контратаковать село Трудовое в ДНР. На них попал рукопашный бой с российским штурмовиком, одержавшим победу.На видео также запечатлены последние минуты жизни военного ВСУ, который в конце просит оставить его и "дать уйти спокойно". Россиянин выполнил эту просьбу.Как впоследствии рассказал сам Григорьев, чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик-якут ликвидировал еще двух противников.
https://ria.ru/20250104/mask-1992464952.html
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россия, владимир путин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность
Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Якутский штурмовик пришел в шок от присвоения звания Героя России

Якутский ефрейтор Григорьев шокирован быстрым присвоением звания Героя РФ

© Фото : Айсен Николаев/ВконтактеЯкутский штурмовик ВС России Андрей Григорьев
Якутский штурмовик ВС России Андрей Григорьев - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : Айсен Николаев/Вконтакте
Якутский штурмовик ВС России Андрей Григорьев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Штурмовик из Якутии Андрей Григорьев, одержавший победу в рукопашном бою с украинским военным, рассказал в интервью RT, что удивился быстрому присвоению звания Героя России.
"Я в шоке. <...> Я не ожидал такого быстрого решения", — сказал он.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Маск неожиданно высказался о схватке штурмовика из Якутии с военным ВСУ
4 января, 08:23
Уточняется, что Григорьев узнал эту новость от брата, когда тот позвонил и попросил включить новости по телевизору. Семья штурмовика очень обрадовалась этому событию.
Ранее в субботу президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву.
В начале января в социальных сетях появились кадры с камеры украинского боевика во время попытки армии противника контратаковать село Трудовое в ДНР. На них попал рукопашный бой с российским штурмовиком, одержавшим победу.
На видео также запечатлены последние минуты жизни военного ВСУ, который в конце просит оставить его и "дать уйти спокойно". Россиянин выполнил эту просьбу.
Как впоследствии рассказал сам Григорьев, чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик-якут ликвидировал еще двух противников.
Якутский штурмовик ВС России Андрей Григорьев - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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4 января, 19:09
 
РоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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