https://ria.ru/20250111/shtraf-1993220411.html

Телеканалу "ТВ-Центр" грозит штраф за пропаганду ЛГБТ*

Телеканалу "ТВ-Центр" грозит штраф за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 11.01.2025

Телеканалу "ТВ-Центр" грозит штраф за пропаганду ЛГБТ*

Телеканалу "ТВ-Центр" грозит штраф до 4 миллионов рублей или приостановление деятельности до 90 суток, Таганский суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T03:34:00+03:00

2025-01-11T03:34:00+03:00

2025-01-11T03:34:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Телеканалу "ТВ-Центр" грозит штраф до 4 миллионов рублей или приостановление деятельности до 90 суток, Таганский суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении телеканала, составленный за пропаганду ЛГБТ*, следует из картотеки дел. Протокол в отношении АО "ТВ-Центр" был составлен по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или способной вызвать у них желание сменить пол. В пятницу 10 января материал поступил в Таганский суд Москвы, дата рассмотрения пока не назначена. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 4 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В декабре 2022 года вступил в силу закон, установивший запрет на ЛГБТ*-пропаганду, в 2023 году международное общественное движение ЛГБТ* было признано экстремистской организацией, его деятельность запретили на территории России.* Запрещенное в России экстремистское движение.

https://ria.ru/20250109/propaganda-1992926386.html

https://ria.ru/20241204/roskomnadzor-1987219420.html

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Дарья Буймова

россия, москва, общество