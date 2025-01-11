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Телеканалу "ТВ-Центр" грозит штраф за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 11.01.2025
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03:34 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/shtraf-1993220411.html
Телеканалу "ТВ-Центр" грозит штраф за пропаганду ЛГБТ*
Телеканалу "ТВ-Центр" грозит штраф за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 11.01.2025
Телеканалу "ТВ-Центр" грозит штраф за пропаганду ЛГБТ*
Телеканалу "ТВ-Центр" грозит штраф до 4 миллионов рублей или приостановление деятельности до 90 суток, Таганский суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T03:34:00+03:00
2025-01-11T03:34:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Телеканалу "ТВ-Центр" грозит штраф до 4 миллионов рублей или приостановление деятельности до 90 суток, Таганский суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении телеканала, составленный за пропаганду ЛГБТ*, следует из картотеки дел. Протокол в отношении АО "ТВ-Центр" был составлен по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или способной вызвать у них желание сменить пол. В пятницу 10 января материал поступил в Таганский суд Москвы, дата рассмотрения пока не назначена. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 4 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В декабре 2022 года вступил в силу закон, установивший запрет на ЛГБТ*-пропаганду, в 2023 году международное общественное движение ЛГБТ* было признано экстремистской организацией, его деятельность запретили на территории России.* Запрещенное в России экстремистское движение.
https://ria.ru/20250109/propaganda-1992926386.html
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россия, москва, общество
Россия, Москва, Общество
Телеканалу "ТВ-Центр" грозит штраф за пропаганду ЛГБТ*

"ТВ-Центру" грозит штраф до четырех миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Телеканалу "ТВ-Центр" грозит штраф до 4 миллионов рублей или приостановление деятельности до 90 суток, Таганский суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении телеканала, составленный за пропаганду ЛГБТ*, следует из картотеки дел.
Протокол в отношении АО "ТВ-Центр" был составлен по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или способной вызвать у них желание сменить пол. В пятницу 10 января материал поступил в Таганский суд Москвы, дата рассмотрения пока не назначена.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Севастополе работника хлебопекарни оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
9 января, 13:35
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 4 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В декабре 2022 года вступил в силу закон, установивший запрет на ЛГБТ*-пропаганду, в 2023 году международное общественное движение ЛГБТ* было признано экстремистской организацией, его деятельность запретили на территории России.
* Запрещенное в России экстремистское движение.
Интернет - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
В России удалили более 50 тысяч страниц с пропагандой ЛГБТ*
4 декабря 2024, 03:43
 
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