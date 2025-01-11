https://ria.ru/20250111/sholts-1993264018.html

Некоторые политсилы в США пытаются разрушить демократию, заявил Шольц

Некоторые политсилы в США пытаются разрушить демократию, заявил Шольц - РИА Новости, 11.01.2025

Некоторые политсилы в США пытаются разрушить демократию, заявил Шольц

Определённые политические силы в США целенаправленно работают над тем, чтобы разрушить западные демократические институты, и сейчас непонятно, как будут в... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T15:40:00+03:00

2025-01-11T15:40:00+03:00

2025-01-11T15:47:00+03:00

в мире

сша

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европа

олаф шольц

илон маск

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Определённые политические силы в США целенаправленно работают над тем, чтобы разрушить западные демократические институты, и сейчас непонятно, как будут в ближайшие годы складываться отношения между Европой и США, заявил в субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Сейчас такое время, когда в Америке определенные силы совершенно намеренно работают над тем, чтобы разрушить демократические институты Запада. Это время, когда мы не можем быть уверены, как будут развиваться наши отношения с США в следующие несколько лет", - сказал Шольц, выступая на партийном съезде социал-демократов (СДПГ). Его выступление транслировалось на государственном Youtube-канале Phoenix. Он снова назвал нынешние времена "чертовски серьёзными", поскольку происходят вещи, которые невозможно было себе представить несколько лет, а то и несколько месяцев и даже недель назад. Шольц не назвал конкретно, кого он имел в виду под "определенными силами в США", но заявление было сделано менее чем через двое суток после большого разговора американского миллиардера Илона Маска с сопредседателем правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисой Вайдель, в ходе которого Маск в очередной раз призвал граждан Германии голосовать на грядущих выборах за АдГ, поскольку, по его мнению, лишь АдГ может спасти Германию.

https://ria.ru/20250108/sholts-1992855376.html

https://ria.ru/20241228/ukraina-1991792495.html

сша

германия

европа

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в мире, сша, германия, европа, олаф шольц, илон маск