Некоторые политсилы в США пытаются разрушить демократию, заявил Шольц
Шольц: некоторые политсилы в США пытаются разрушить демократию в Европе
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Определённые политические силы в США целенаправленно работают над тем, чтобы разрушить западные демократические институты, и сейчас непонятно, как будут в ближайшие годы складываться отношения между Европой и США, заявил в субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Сейчас такое время, когда в Америке определенные силы совершенно намеренно работают над тем, чтобы разрушить демократические институты Запада. Это время, когда мы не можем быть уверены, как будут развиваться наши отношения с США в следующие несколько лет", - сказал Шольц, выступая на партийном съезде социал-демократов (СДПГ). Его выступление транслировалось на государственном Youtube-канале Phoenix.
Он снова назвал нынешние времена "чертовски серьёзными", поскольку происходят вещи, которые невозможно было себе представить несколько лет, а то и несколько месяцев и даже недель назад.
Шольц не назвал конкретно, кого он имел в виду под "определенными силами в США", но заявление было сделано менее чем через двое суток после большого разговора американского миллиардера Илона Маска с сопредседателем правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисой Вайдель, в ходе которого Маск в очередной раз призвал граждан Германии голосовать на грядущих выборах за АдГ, поскольку, по его мнению, лишь АдГ может спасти Германию.
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