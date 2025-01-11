Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Центра" рассказали, как освобождали Шевченко в ДНР - РИА Новости, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/shevchenko-1993261732.html
Бойцы "Центра" рассказали, как освобождали Шевченко в ДНР
Бойцы "Центра" рассказали, как освобождали Шевченко в ДНР - РИА Новости, 11.01.2025
Бойцы "Центра" рассказали, как освобождали Шевченко в ДНР
Военнослужащие 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали о ходе штурма населенного пункта Шевченко в ДНР. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T15:05:00+03:00
2025-01-11T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993260372_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ddc62fcfa79e2033310baff72852ee68.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Военнослужащие 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали о ходе штурма населенного пункта Шевченко в ДНР. Об освобождении этого населенного пункта российское оборонное ведомство сообщило в субботу. "Заход был сложный, активно работали БПЛА противника... были попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп... я уничтожил группу одну", - сказал командир взвода, младший лейтенант Андрей Дудников. Он добавил, что ВСУ избегают стрелкового боя, оставляют позиции и бегут. Как уточнили в Минобороны РФ, в ходе боевой работы военнослужащие молниеносным броском зашли в близлежащие от населенного пункта лесополосы. Расчётами разведывательных беспилотников соединения были выявлены огневые позиции и места скопления живой силы ВСУ. Для уничтожения вскрытых позиций была задействована артиллерия, а также расчёты ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов. Подавив основные огневые точки противника, штурмовые группы мотострелкового соединения под постоянными ударами вражеских дронов-камикадзе захватили позиции противника. После зачистки близлежащих лесополос бойцы начали ночной штурм населенного пункта. Двигаясь от укрытия к укрытию, штурмовики закрепились в первых домах, наутро несколькими группами обошли позиции противника с флангов, уничтожили остаток гарнизона ВСУ и освободили населенный пункт.
https://ria.ru/20250111/voennye-1993253814.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Флаг России в освобожденном населенном пункте Шевченко в ДНР
Минобороны РФ показало кадры с водружением российского флага на одном из зданий освобожденного населенного пункта Шевченко в ДНР.
2025-01-11T15:05
true
PT0M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993260372_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_767381f4cc60d0f9ef230473cd041a4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия
Бойцы "Центра" рассказали, как освобождали Шевченко в ДНР

Военнослужащие группировки "Центр" рассказали о штурме Шевченко в ДНР

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Военнослужащие 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали о ходе штурма населенного пункта Шевченко в ДНР.
Об освобождении этого населенного пункта российское оборонное ведомство сообщило в субботу.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших село Шевченко в ДНР
Вчера, 13:26
"Заход был сложный, активно работали БПЛА противника... были попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп... я уничтожил группу одну", - сказал командир взвода, младший лейтенант Андрей Дудников. Он добавил, что ВСУ избегают стрелкового боя, оставляют позиции и бегут.
Как уточнили в Минобороны РФ, в ходе боевой работы военнослужащие молниеносным броском зашли в близлежащие от населенного пункта лесополосы. Расчётами разведывательных беспилотников соединения были выявлены огневые позиции и места скопления живой силы ВСУ. Для уничтожения вскрытых позиций была задействована артиллерия, а также расчёты ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов.
Подавив основные огневые точки противника, штурмовые группы мотострелкового соединения под постоянными ударами вражеских дронов-камикадзе захватили позиции противника.
После зачистки близлежащих лесополос бойцы начали ночной штурм населенного пункта. Двигаясь от укрытия к укрытию, штурмовики закрепились в первых домах, наутро несколькими группами обошли позиции противника с флангов, уничтожили остаток гарнизона ВСУ и освободили населенный пункт.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала