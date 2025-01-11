https://ria.ru/20250111/shevchenko-1993261732.html

Бойцы "Центра" рассказали, как освобождали Шевченко в ДНР

Бойцы "Центра" рассказали, как освобождали Шевченко в ДНР - РИА Новости, 11.01.2025

Бойцы "Центра" рассказали, как освобождали Шевченко в ДНР

Военнослужащие 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали о ходе штурма населенного пункта Шевченко в ДНР. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T15:05:00+03:00

2025-01-11T15:05:00+03:00

2025-01-11T15:05:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Военнослужащие 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали о ходе штурма населенного пункта Шевченко в ДНР. Об освобождении этого населенного пункта российское оборонное ведомство сообщило в субботу. "Заход был сложный, активно работали БПЛА противника... были попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп... я уничтожил группу одну", - сказал командир взвода, младший лейтенант Андрей Дудников. Он добавил, что ВСУ избегают стрелкового боя, оставляют позиции и бегут. Как уточнили в Минобороны РФ, в ходе боевой работы военнослужащие молниеносным броском зашли в близлежащие от населенного пункта лесополосы. Расчётами разведывательных беспилотников соединения были выявлены огневые позиции и места скопления живой силы ВСУ. Для уничтожения вскрытых позиций была задействована артиллерия, а также расчёты ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов. Подавив основные огневые точки противника, штурмовые группы мотострелкового соединения под постоянными ударами вражеских дронов-камикадзе захватили позиции противника. После зачистки близлежащих лесополос бойцы начали ночной штурм населенного пункта. Двигаясь от укрытия к укрытию, штурмовики закрепились в первых домах, наутро несколькими группами обошли позиции противника с флангов, уничтожили остаток гарнизона ВСУ и освободили населенный пункт.

https://ria.ru/20250111/voennye-1993253814.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Флаг России в освобожденном населенном пункте Шевченко в ДНР Минобороны РФ показало кадры с водружением российского флага на одном из зданий освобожденного населенного пункта Шевченко в ДНР. 2025-01-11T15:05 true PT0M48S

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия