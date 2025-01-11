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Появились кадры водружения российского флага в освобожденном селе Шевченко - РИА Новости, 11.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 11.01.2025 (обновлено: 23:08 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/shevchenko-1993259495.html
Появились кадры водружения российского флага в освобожденном селе Шевченко
Появились кадры водружения российского флага в освобожденном селе Шевченко - РИА Новости, 11.01.2025
Появились кадры водружения российского флага в освобожденном селе Шевченко
Минобороны РФ показало кадры боевой работы при освобождении Шевченко в ДНР и водружения российского флага на одном из зданий населенного пункта. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T14:57:00+03:00
2025-01-11T23:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры боевой работы при освобождении Шевченко в ДНР и водружения российского флага на одном из зданий населенного пункта. Об освобождении этого населенного пункта ДНР подразделениями группировки войск "Центр" министерство сообщило в субботу. Кроме того, Минобороны показало кадры брошенных украинских позиций.
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Флаг России в освобожденном населенном пункте Шевченко в ДНР
Минобороны РФ показало кадры с водружением российского флага на одном из зданий освобожденного населенного пункта Шевченко в ДНР.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Появились кадры водружения российского флага в освобожденном селе Шевченко

МО РФ показало видео водружения российского флага в освобожденном селе Шевченко

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры боевой работы при освобождении Шевченко в ДНР и водружения российского флага на одном из зданий населенного пункта.
Об освобождении этого населенного пункта ДНР подразделениями группировки войск "Центр" министерство сообщило в субботу.
Кроме того, Минобороны показало кадры брошенных украинских позиций.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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