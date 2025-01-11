https://ria.ru/20250111/shevchenko-1993259495.html
Появились кадры водружения российского флага в освобожденном селе Шевченко
Появились кадры водружения российского флага в освобожденном селе Шевченко - РИА Новости, 11.01.2025
Появились кадры водружения российского флага в освобожденном селе Шевченко
Минобороны РФ показало кадры боевой работы при освобождении Шевченко в ДНР и водружения российского флага на одном из зданий населенного пункта. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T14:57:00+03:00
2025-01-11T14:57:00+03:00
2025-01-11T23:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры боевой работы при освобождении Шевченко в ДНР и водружения российского флага на одном из зданий населенного пункта. Об освобождении этого населенного пункта ДНР подразделениями группировки войск "Центр" министерство сообщило в субботу. Кроме того, Минобороны показало кадры брошенных украинских позиций.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Флаг России в освобожденном населенном пункте Шевченко в ДНР
Минобороны РФ показало кадры с водружением российского флага на одном из зданий освобожденного населенного пункта Шевченко в ДНР.
2025-01-11T14:57
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PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Появились кадры водружения российского флага в освобожденном селе Шевченко
МО РФ показало видео водружения российского флага в освобожденном селе Шевченко