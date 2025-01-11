https://ria.ru/20250111/shevchenko-1993259495.html

Появились кадры водружения российского флага в освобожденном селе Шевченко

Появились кадры водружения российского флага в освобожденном селе Шевченко - РИА Новости, 11.01.2025

Появились кадры водружения российского флага в освобожденном селе Шевченко

Минобороны РФ показало кадры боевой работы при освобождении Шевченко в ДНР и водружения российского флага на одном из зданий населенного пункта. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T14:57:00+03:00

2025-01-11T14:57:00+03:00

2025-01-11T23:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры боевой работы при освобождении Шевченко в ДНР и водружения российского флага на одном из зданий населенного пункта. Об освобождении этого населенного пункта ДНР подразделениями группировки войск "Центр" министерство сообщило в субботу. Кроме того, Минобороны показало кадры брошенных украинских позиций.

донецкая народная республика

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2025

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Флаг России в освобожденном населенном пункте Шевченко в ДНР Минобороны РФ показало кадры с водружением российского флага на одном из зданий освобожденного населенного пункта Шевченко в ДНР. 2025-01-11T14:57 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф