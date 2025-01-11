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Власти направят более 15,5 миллиарда рублей на угольные объекты в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 11.01.2025
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11:18 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/shakhty-1993242453.html
Власти направят более 15,5 миллиарда рублей на угольные объекты в ДНР и ЛНР
Власти направят более 15,5 миллиарда рублей на угольные объекты в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 11.01.2025
Власти направят более 15,5 миллиарда рублей на угольные объекты в ДНР и ЛНР
Правительство РФ в течение трех лет направит более 15,5 миллиарда рублей на проведение мероприятий по гидрогеологической и экологической безопасности на... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T11:18:00+03:00
2025-01-11T11:18:00+03:00
экономика
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Правительство РФ в течение трех лет направит более 15,5 миллиарда рублей на проведение мероприятий по гидрогеологической и экологической безопасности на угольных объектах в ДНР и ЛНР, сообщили в правительстве РФ. "Донецкая и Луганская народные республики будут получать субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по гидрогеологической и экологической безопасности. Постановление об этом подписано", - сказано в сообщении на сайте российского кабмина. Отмечается, что соответствующая работа ведется по поручению президента, а выплаты будут разделены на три года: в 2025 году предусмотрено более 4 миллиардов рублей, в 2026 году – более 5,2 миллиардов рублей, в 2027 году – более 6,3 миллиардов рублей. Средства будут направлены в рамках государственной программы "Развитие энергетики". "Речь идёт о разработке проектной документации и проведении работ по строительству и реконструкции водоотливных комплексов на предприятиях угольной промышленности в новых регионах, выполнении мероприятий по ликвидации последствий ведения горных работ, а также о формировании прогноза гидрогеологической ситуации в техногенных горизонтах и на поверхности шахт", - добавили в правительстве РФ.
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луганская народная республика
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экономика, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
Экономика, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Власти направят более 15,5 миллиарда рублей на угольные объекты в ДНР и ЛНР

Власти направят более 15,5 млрд рублей на безопасность угольных шахт в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкШахтеры ГУП ДНР "Торезантрацит" работают в горных выработках Шахтоуправления имени Л.И. Лутугина города Торез в ДНР
Шахтеры ГУП ДНР Торезантрацит работают в горных выработках Шахтоуправления имени Л.И. Лутугина города Торез в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Шахтеры ГУП ДНР "Торезантрацит" работают в горных выработках Шахтоуправления имени Л.И. Лутугина города Торез в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Правительство РФ в течение трех лет направит более 15,5 миллиарда рублей на проведение мероприятий по гидрогеологической и экологической безопасности на угольных объектах в ДНР и ЛНР, сообщили в правительстве РФ.
"Донецкая и Луганская народные республики будут получать субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по гидрогеологической и экологической безопасности. Постановление об этом подписано", - сказано в сообщении на сайте российского кабмина.
Отмечается, что соответствующая работа ведется по поручению президента, а выплаты будут разделены на три года: в 2025 году предусмотрено более 4 миллиардов рублей, в 2026 году – более 5,2 миллиардов рублей, в 2027 году – более 6,3 миллиардов рублей. Средства будут направлены в рамках государственной программы "Развитие энергетики".
"Речь идёт о разработке проектной документации и проведении работ по строительству и реконструкции водоотливных комплексов на предприятиях угольной промышленности в новых регионах, выполнении мероприятий по ликвидации последствий ведения горных работ, а также о формировании прогноза гидрогеологической ситуации в техногенных горизонтах и на поверхности шахт", - добавили в правительстве РФ.
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