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Власти направят более 15,5 миллиарда рублей на угольные объекты в ДНР и ЛНР

Власти направят более 15,5 миллиарда рублей на угольные объекты в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 11.01.2025

Власти направят более 15,5 миллиарда рублей на угольные объекты в ДНР и ЛНР

Правительство РФ в течение трех лет направит более 15,5 миллиарда рублей на проведение мероприятий по гидрогеологической и экологической безопасности на... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T11:18:00+03:00

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2025-01-11T11:18:00+03:00

экономика

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Правительство РФ в течение трех лет направит более 15,5 миллиарда рублей на проведение мероприятий по гидрогеологической и экологической безопасности на угольных объектах в ДНР и ЛНР, сообщили в правительстве РФ. "Донецкая и Луганская народные республики будут получать субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по гидрогеологической и экологической безопасности. Постановление об этом подписано", - сказано в сообщении на сайте российского кабмина. Отмечается, что соответствующая работа ведется по поручению президента, а выплаты будут разделены на три года: в 2025 году предусмотрено более 4 миллиардов рублей, в 2026 году – более 5,2 миллиардов рублей, в 2027 году – более 6,3 миллиардов рублей. Средства будут направлены в рамках государственной программы "Развитие энергетики". "Речь идёт о разработке проектной документации и проведении работ по строительству и реконструкции водоотливных комплексов на предприятиях угольной промышленности в новых регионах, выполнении мероприятий по ликвидации последствий ведения горных работ, а также о формировании прогноза гидрогеологической ситуации в техногенных горизонтах и на поверхности шахт", - добавили в правительстве РФ.

https://ria.ru/20241130/pushilin-1986624232.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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экономика, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика