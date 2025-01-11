Власти направят более 15,5 миллиарда рублей на угольные объекты в ДНР и ЛНР
Власти направят более 15,5 млрд рублей на безопасность угольных шахт в ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкШахтеры ГУП ДНР "Торезантрацит" работают в горных выработках Шахтоуправления имени Л.И. Лутугина города Торез в ДНР
Шахтеры ГУП ДНР "Торезантрацит" работают в горных выработках Шахтоуправления имени Л.И. Лутугина города Торез в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Правительство РФ в течение трех лет направит более 15,5 миллиарда рублей на проведение мероприятий по гидрогеологической и экологической безопасности на угольных объектах в ДНР и ЛНР, сообщили в правительстве РФ.
"Донецкая и Луганская народные республики будут получать субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по гидрогеологической и экологической безопасности. Постановление об этом подписано", - сказано в сообщении на сайте российского кабмина.
Отмечается, что соответствующая работа ведется по поручению президента, а выплаты будут разделены на три года: в 2025 году предусмотрено более 4 миллиардов рублей, в 2026 году – более 5,2 миллиардов рублей, в 2027 году – более 6,3 миллиардов рублей. Средства будут направлены в рамках государственной программы "Развитие энергетики".
"Речь идёт о разработке проектной документации и проведении работ по строительству и реконструкции водоотливных комплексов на предприятиях угольной промышленности в новых регионах, выполнении мероприятий по ликвидации последствий ведения горных работ, а также о формировании прогноза гидрогеологической ситуации в техногенных горизонтах и на поверхности шахт", - добавили в правительстве РФ.
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