https://ria.ru/20250111/sdelka-1993152946.html

Украина — это мелочь: Трамп предложит России глобальную историческую сделку

Украина — это мелочь: Трамп предложит России глобальную историческую сделку - РИА Новости, 11.01.2025

Украина — это мелочь: Трамп предложит России глобальную историческую сделку

Атлантические либерал-глобалистские элиты, в свое время самонадеянно сказавшие "гоп" по поводу "конца истории" и окончательного доминирования Запада, сейчас... РИА Новости, 11.01.2025

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Атлантические либерал-глобалистские элиты, в свое время самонадеянно сказавшие "гоп" по поводу "конца истории" и окончательного доминирования Запада, сейчас имеют бледный вид, а все их планы торжественно едут на помойку. Коллективный глубинный Запад своими руками открыл ящик Пандоры, сделав ставку на унижение и уничтожение крупнейшей евразийской империи — России, и теперь мир стоит на пороге глобального "передела" и пересборки всей системы международных договоренностей, включая территориальные. Границы государств подобны доллару: они существуют ровно до того времени, пока люди с той и другой стороны готовы их признавать и защищать.В нашем историческом пространстве и времени совпали два события: проигрыш "старого" Запада России на Украине, который уже фактически признается всеми, и "традиционалистская" революция в США, давшая карт-бланш новому императору Запада Дональду Трампу. Это означает, что сейчас возникла ситуация, когда на фоне конца "мира, основанного на правилах", ключевые игроки должны между собой договориться о новом мире — во всех смыслах этого слова.Источники в окружении Дональда Трампа сообщили, что "в переходной команде избранного президента США Дональда Трампа считают возможным достижение крупной сделки по безопасности между Россией и Соединенными Штатами после предстоящей смены власти в Вашингтоне". В качестве алаверды из Кремля вежливо ответили, что "Владимир Путин будет только приветствовать готовность Трампа к диалогу с ним".И есть все основания полагать, что в большой сделке по безопасности Украина будет занимать хоть и важное, но отнюдь не центральное место. Специально вброшенная в инфополе фраза будущего спецпредставителя США по Украине Келлога "Трамп не намерен идти на уступки российской стороне в вопросе урегулирования конфликта на Украине" в этом случае является лишь ширмой для переговоров, которые за закрытыми дверями идут уже сейчас.Индикатором масштаба новой "большой сделки" может служить совершенно головокружительная активность избранного президента США по поводу новых границ Америки. Напомним, что Трамп объявил сразу о нескольких своих макрохотелках, которые включают в себя интеграцию в США Канады, покупку Гренландии, а также установление контроля над Мексикой и Панамским каналом. При этом эти темы обсуждаются уже как состоявшаяся данность: например, Трамп с покер-фейс заявил "Это сделка, которая должна состояться. Сделаем Гренландию снова великой!", а будущий советник по нацбезопасности Трампа Майк Уолтц совершенно прямо сказал по поводу Канады, что "ждет момента, когда увидит перерисованные карты".Невероятно интересно, что никто из мировых лидеров не процитировал песню Высоцкого "тут прибежали санитары и зафиксировали нас" — наоборот, слова (и действия) Трампа и его представителей были восприняты со всей серьезностью. Хотя министр иностранных дел Франции в истерике заявил, что "ЕС не потерпит захвата Гренландии Дональдом Трампом", а канцлер ФРГ Шольц возмущенно запыхтел, что "границы не должны изменяться с применением силы. Это касается каждой страны, будь то на Востоке или на Западе", ранее смелые шакалы спинным мозгом уловили, что США, если захотят, могут положить глаз и на них.Мгновенно уловив ремарку Трампа о том, что он не исключает силового варианта и, смирившись с неизбежным (потеря Гренландии), Дания сообщила, что "королевство внимательно анализирует, какой ответ дать Трампу на это предложение, чтобы избежать серьезного раскола в отношениях с близким союзником и членом НАТО", и вообще "Гренландия может стать независимой", а там пусть сами решают, она и так была дотационным регионом. На вопли канадского Трюдо о том, что типа Канада не сдастся никогда, соправитель Трампа Илон Маск ответил просто — "заткнись, девочка", а видная республиканская активистка Лорен Вицке пригрозила, что США смогут легко забрать силой Гренландию у Европы и их не остановит ни один "женоподобный еврокуколд".Некоторые эксперты полагают, что весь этот спектакль нужен Трампу, чтобы сместить внимание внутренней аудитории с неизбежного отступления США в конфликте на Украине и организовать большую медийную "перемогу".Этот элемент, безусловно, присутствует, но глубинные причины разворачивающегося геополитического шоу гораздо глубже.Тот факт, что Россия фактически в одиночку бросила вызов всему Западу и миропорядку, обслуживающему его интересы, и при этом на фоне экономической и горячей войны выходит из конфликта на Украине победителем, привел Запад к выводу, что при существующей системе у него шансов нет. Чтобы выйти на следующий раунд противостояния с Россией (и Китаем) на равных, ему нужна сверхконцентрация и сверхконсолидация — то есть именно та Pax Americana с новыми границами и новой концентрацией власти и ресурсов, о которой говорит сегодня Трамп.Поэтому захват Канады и покупка Гренландии в этом ракурсе совершенно логичный шаг аккумулировать под себя половину Арктики, где, как утверждают военные аналитики, в будущем будет находиться центр геополитического противостояния американской империи и России в союзе с Китаем.Однако для формирования новой централизованной западной империи с новыми границами Трампу (вернее тем, кто за ним стоит) парадоксальным образом нужно легитимизировать новый миропорядок с другими центрами силы, пусть и имеющими противоположный знак. По сути, своими неоколониальными инициативами Трамп предлагает сделать России перерыв на 30-50-100 лет, чтобы вернуться к разговору о том, кто главный, попозже. Озвучиваются даже такие варианты, что США уходят из Восточной Европы и Прибалтики, не говоря уже об Украине, а мы не ставим им палки в колеса в Мексике, Панаме, Канаде и Гренландии.Возможно, это провокации врагов. Известно только, что в Кремле считают, что, например, "притязания Трампа на Панамский канал — это вопрос двусторонних отношений США и Панамы", а из США в адрес бывших "лучших друзей и партнеров" доносятся сообщения вроде "Помолчи лучше, когда взрослые разговаривают".В 2023 году на заседании Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что "СВО — это не территориальный конфликт: Россия — самая большая страна в мире, она не ищет новые земли. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство".Как всегда, Путин что-то знал.

https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993127540.html

https://ria.ru/20250110/putin-1993149451.html

https://ria.ru/20250110/tramp-1993065644.html

https://ria.ru/20250110/gosduma-1993094811.html

https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1993003943.html

https://ria.ru/20250110/ukraina-1993097042.html

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аналитика, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, илон маск, евросоюз, нато