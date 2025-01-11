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Посольство России в Лондоне прокомментировало новые санкции Британии

Посольство России в Лондоне прокомментировало новые санкции Британии - РИА Новости, 11.01.2025

Посольство России в Лондоне прокомментировало новые санкции Британии

Новые санкции Великобритании против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" станут очередным ударом британских властей по благополучию... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T20:17:00+03:00

2025-01-11T20:17:00+03:00

2025-01-11T20:17:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Новые санкции Великобритании против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" станут очередным ударом британских властей по благополучию собственного населения, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости. "Ограничительные меры против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза" – очередной удар британских властей по благополучию собственного населения. И утверждения Лондона, что эти нелегитимные шаги якобы соответствуют "плану перемен" или способствуют чьему-либо процветанию и безопасности, насквозь фальшивы", - заявили в посольстве.

https://ria.ru/20241126/britanija-1985881802.html

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цены на нефть, лондон, газпром, сургутнефтегаз, санкции в отношении россии, россия, экономика, в мире